Wie das ÖFB-Team Argentinien stoppen will

Wie sind diese Argentinier zu biegen? Diese Frage stellen sich seit Jahren Nationen rund um den Globus.

Seit die "Gauchos" am 18. Dezember 2022 den WM-Pokal in den Nachthimmel von Katar gestemmt haben, haben sie 34 Siege eingefahren, zwei Mal Unentschieden gespielt und vier Mal verloren.

Mit Kolumbien, Ecuador, Paraguay und Uruguay waren es vier südamerikanische Teams, die die Nummer 1 der Weltrangliste bezwingen konnten.

"Es wird nie einen Größeren geben"

Am Montag darf sich das ÖFB-Team in Dallas an dieser Mammutaufgabe versuchen.

"Das ist vielleicht die beste Mannschaft, gegen die ich jemals gespielt habe", sagt Romano Schmid.

Über allem thront Lionel Messi. "Er ist der Größte aller Zeiten. Es wird nie einen Größeren geben", sagt Marko Arnautovic über den Superstar.

Die Dame

Rangnick-Assistent Stefan Oesen erinnert sich an einen LAOLA1-Podcast, bei dem er im Dezember gemeinsam mit Michael Gregoritsch zu Gast war.

"Wir haben damals gesagt, dass Messi auch nur eine Schachfigur ist. Der Gregerl hat dann gemeint, er sei die Dame. Damit hat er nicht unrecht", lacht der Salzburger. Die Dame – Alleskönnerin unter den Schachfiguren.