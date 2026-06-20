Cunha-Doppelpack! Brasilien erfüllt Favoritenrolle gegen Haiti

Brasilien kommt am zweiten Spieltag der Gruppe C bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 zum erwartungsgemäß klaren Sieg über Haiti. Der Rekordweltmeister schlägt den karibischen Inselstaat x:x.

Schon nach zwölf Minuten gibt es vermeintlich einen ersten Treffer - bloß: Er zählt aufgrund einer klaren Abseitssituation von Raphinha nicht.

Dennoch dauert es nicht lang, bis sich die Überlegenheit auch in die Führung ummünzt. Durch einen Abpraller kommt Matheus Cunha zu seinem ersten Treffer (22.).

Er legt nämlich bald nach: Vinicius Jr. schickt den Manchester-United-Legionär mit einem Steilpass, Cunha hämmert den Abschluss in die Ecke (36.).

Schon zur Halbzeit scheint die Partie entschieden, denn Vini Jr. selbst sorgt für den 3:0-Pausenstand (45.+3).

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Raphinha muss nach 40 Minuten mit einer nicht näher zu erkennenden Verletzung vom Feld, für ihn kommt der junge Rayan.

Haiti dann mutig

Zu Beginn der zweiten Hälfte stellt der Außenseiter auf eine Viererkette um und wird mutiger, um zumindest das erste WM-Tor seit 1974 zu erzielen.

Und die Brasilianer lassen dem Außenseiter auch den Raum, darauf anzulaufen. In den ersten 15 Minuten spielt nur Haiti, Alisson wird nach einer Ecke sogar zur Glanzparade gezwungen (63.).

Nach rund 20 Minuten hat die "Selecao" wieder genug zugesehen, klopft mit einem Lattenkracher durch Martinelli am vierten Treffer an (69.). Endricks "Gurkerl" gegen Haiti-Schlussmann Placide geht ein Abseits voraus (78.). Er sollte nicht mehr gelingen.

Brasilien übernimmt damit aufgrund der besseren Torverhältnisses vor Marokko die Führung in Gruppe C, beide halten bei vier Punkten. Schottland hat als Dritter drei Zähler am Konto.

Für Haiti wird die Weltmeisterschaft nach dem letzten Gruppenspiel gegen Marokko beendet sein, da sie an keinem der drei Kontrahenten mehr vorbeiziehen können.