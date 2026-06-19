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WM-Programm, 19. Juni: Fixiert die USA das Sechzehntelfinale?

Der WM-Gastgeber kann gegen Australien das Ticket für die K.o.-Phase buchen. Alle Spiele am 19. Juni im Überblick:

WM-Programm, 19. Juni: Fixiert die USA das Sechzehntelfinale? Foto: © GEPA
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Bei der WM hat der zweite Spieltag der Gruppenphase begonnen.

Ein Überblick über den Zeitplan am 19. Juni:

Programm, 19. Juni (MESZ):

21:00 Uhr: USA - Australien (LIVE-Ticker >>>)

  • Auch in dieser Partie gilt: Siegen, und das letzte Gruppenspiel wird entspannt. Beide Mannschaften konnten ihren Auftakt für sich entscheiden und können die K.o.-Phase klarmachen.

  • Die Bilanz zwischen beiden Teams ist ausgeglichen: In drei bisherigen Aufeinandertreffen konnte jedes Team einmal gewinnen, es gab ein Remis. Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2025 entschied die USA mit 2:1 für sich.

  • Geleitet wird das Spiel von einem Deutschen: Felix Zwayer ist als Schiedsrichter im Einsatz.

Programm, 20. Juni (MESZ):

0:00 Uhr: Schottland - Marokko (LIVE-Ticker >>>)

  • Beide Nationen sind gut in die WM gestartet: Schottland bezwang Haiti 1:0, Marokko trotzte Brasilien ein 1:1 ab.

  • Damit ist die Ausgangslage klar: Gewinnt Schottland auch sein zweites Gruppenspiel, steht man sicher im Sechzehntelfinale.

  • Auch Marokko kann mit drei Punkten einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen, hätte dann vier Punkte am Konto - und sogar Chancen auf den Gruppensieg.

2:30 Uhr: Brasilien - Haiti (LIVE-Ticker >>>)

  • Die "Selecao" ist gegen den Inselstaat der haushohe Favorit: Der Kader des Rekordweltmeisters (928,2 Mio. Euro) ist mehr als zehn Mal so teuer wie jener von Haiti (55,9 Mio. Euro).

  • Nicht mit dabei sein wird Neymar: Der brasilianische Superstar ist nach einer Wadenverletzung noch nicht matchfit und machte die Reise nach Philadelphia gar nicht erst mit.

  • Brasilien ist zum Siegen verdammt: Selbst bei einem Remis würde der angepeilte Gruppensieg in ganz weite Ferne rücken.

5:00 Uhr: Türkei - Paraguay (LIVE-Ticker >>>)

  • Apropos zum Siegen verdammt: Das sind in diesem Duell sowohl die Türkei als auch Paraguay. Beide Nationen haben ihr Auftaktspiel nämlich verloren.

  • Besonders die Türken unter Vincenzo Montella enttäuschten beim 0:2 gegen Australien auf ganzer Linie. Allerdings machte auch Paraguay beim 1:4 gegen die USA keine gute Figur.

  • Man sei "völlig überrascht" worden, sagte Stürmer Kerem Aktürkoglu nach der Start-Niederlage der Türken. 30 Torschüsse wurden abgegeben, die vielerorts als Geheimfavorit gehandelte Truppe traf jedoch nicht ins Tor.

19:00 Uhr: Niederlande - Schweden (LIVE-Ticker >>>)

  • Gruppe F führt nach dem ersten Spieltag überraschend Schweden an, die "Tre Kronor" hatte inferiore Tunesier 5:1 abgeschossen. Mit drei Punkten hat die Truppe von Graham Potter bereits mehr Zähler als in der gesamten WM-Qualifikation (2) gesammelt.

  • Die Niederlande war dagegen auf Siegkurs, kassierte im Duell mit Japan jedoch zwei Mal den Ausgleich - das 2:2 fiel erst in der 89. Spielminute.

  • Das letzte Aufeinandertreffen ist bereits neun Jahre her: In der Quali zur WM 2018 feierte die Niederlande daheim einen 2:0-Erfolg. Arjen Robben erzielte beide Tore.

22:00 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste (LIVE-Ticker >>>)

  • Die DFB-Auswahl hat einen Start nach Maß hingelegt: WM-Neuling Curacao wurde 7:1 deklassiert, Joker Deniz Undav war an drei Toren beteiligt. Dazu verbuchte Kai Havertz einen Doppelpack.

  • Auch die Elfenbeinküste war erfolgreich, schlug Ecuador in einer engen Partie dank eines späten Treffers von Amad Diallo mit 1:0.

  • Damit steht fest: Der Sieger dieser Partie steht sicher im Sechzehntelfinale - selbst bei einem Remis ist beiden Teams das Ticket für die K.o.-Phase praktisch sicher.

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