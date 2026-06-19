Brasilien Brasilien BRA
Haiti Haiti HAI
Morgen 02:30 Uhr
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2 19.50
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WM um 2:30 Uhr: Brasilien - Haiti

Fährt Brasilien den ersten Sieg bei der WM ein oder gelingt dem Außenseiter die große Sensation? LIVE-Infos:

WM um 2:30 Uhr: Brasilien - Haiti Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Am Samstag (ab 2:30 Uhr/MEZ im LIVE-Ticker >>>) hat Rekord-Weltmeister Brasilien seinen zweiten Auftritt im Rahmen der WM 2026. Die "Selecao" trifft in Philadelphia auf Haiti.

Brasilien gilt gegen den 85. der Weltrangliste als klarer Favorit. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti musste sich jedoch zum Auftakt gegen Marokko mit einem 1:1 begnügen.

Zudem muss man mit der Wadenverletzung von Superstar Neymar erneut einen bitteren Ausfall hinnehmen.

Für Haiti gab es zum WM-Auftakt eine knappe 0:1-Niederlage gegen Schottland. Alles andere als eine weitere Niederlage käme einer Sensation gleich.

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe C >>>

Zum LIVE-Ticker:

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