VIDEO: Marokko kommt dank Blitz-Tor zum ersten Sieg

Marokko erzielt das bislang schnellste Tor bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 und kommt damit auch zum 1:0 über Schottland. Spielbericht >>>

Ismael Saibari trifft schon nach 69 Sekunden wuchtig. Es bleibt am Ende zwar dabei, bis dahin finden aber beide Teams ihre Chancen vor.

Damit sind auch die Aussichten auf einen Aufstieg des Afrika-Cup-Siegers gut.

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