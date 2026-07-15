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WM-Update: So bejubelt Spaniens Presse ihr Team

Die "Furia Roja" im emotionalen Höhenflug, "Les Bleus" selbst- und schiedsrichterkritisch. Das WM-Update:

WM-Update: So bejubelt Spaniens Presse ihr Team Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Der erste Finalist der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht mit Spanien fest!

Bevor die "Furia Roja" den Gegner für das Endspiel ermittelt bekommt, gab es viel über das erste Halbfinale zu reden.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht nach der Partie für euch zusammen:

  • De La Fuente huldigt seiner Mannschaft: "Bestes Team der Welt"

So stolz war der Trainer nach der Partie >>>

  • Deschamps kritisierte die eigene Leistung...

"Wir sind gescheitert": Enttäuschung bei "Les Bleus" >>>

  • ...und jene des Schiedsrichters

Deschamps-Kritik: "Hatte er die nötige Klasse?" >>>

  • Die internationalen Pressestimmen zu Spaniens Sieg

"Eine Lektion für die Welt", schreibt etwa die "AS" >>>

  • Ein Portrait über Spaniens Pau Cubarsi

Der heimliche Star im Schatten von Lamine Yamal >>>

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