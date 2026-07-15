-
Highlights: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs TräumeFIFA WM 2026
-
Highlights: Argentinien dreht gegen die Schweiz erst spät aufFIFA WM 2026
-
Highlights: Bellingham-Doppelpack bringt England ins HalbfinaleFIFA WM 2026
-
Highlights: Spanien profitiert von Tormann-PatzerFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Dembele zaubern erneut für FrankreichFIFA WM 2026
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
-
Highlights: Letztes Achtelfinale entscheidet sich im ElfernFIFA WM 2026
-
Highlights: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 MinutenFIFA WM 2026
-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
WM-Update: So bejubelt Spaniens Presse ihr Team
Die "Furia Roja" im emotionalen Höhenflug, "Les Bleus" selbst- und schiedsrichterkritisch. Das WM-Update:
Der erste Finalist der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht mit Spanien fest!
Bevor die "Furia Roja" den Gegner für das Endspiel ermittelt bekommt, gab es viel über das erste Halbfinale zu reden.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht nach der Partie für euch zusammen:
De La Fuente huldigt seiner Mannschaft: "Bestes Team der Welt"
So stolz war der Trainer nach der Partie >>>
Deschamps kritisierte die eigene Leistung...
"Wir sind gescheitert": Enttäuschung bei "Les Bleus" >>>
...und jene des Schiedsrichters
Deschamps-Kritik: "Hatte er die nötige Klasse?" >>>
Die internationalen Pressestimmen zu Spaniens Sieg
"Eine Lektion für die Welt", schreibt etwa die "AS" >>>
Ein Portrait über Spaniens Pau Cubarsi