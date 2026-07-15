Frankreich Frankreich FRA Spanien Spanien ESP
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  • Mikel Oyarzabal
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Im Video: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs Träume

Die Spanier entzaubern den Top-Favoriten und ziehen verdient ins WM-Endspiel ein. Die Tore im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Zum zweiten Mal nach 2010 steht Spanien in einem WM-Finale!

Die "Furia Roja" bezwingt den Weltmeister von 2018 verdient. Die Tore erzielen Mikel Oyarzabal vom Punkt und Pedro Porro.

Im Finale treffen die Iberer auf den Sieger der Partie England gegen Argentinien. Am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Die Tore im Video:

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