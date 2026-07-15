Im Video: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs Träume

Zum zweiten Mal nach 2010 steht Spanien in einem WM-Finale!

Die "Furia Roja" bezwingt den Weltmeister von 2018 verdient. Die Tore erzielen Mikel Oyarzabal vom Punkt und Pedro Porro.

Im Finale treffen die Iberer auf den Sieger der Partie England gegen Argentinien. Am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Die Tore im Video: