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Frankreich - Spanien: Das sagt die KI voraus
Im ersten WM-Halbfinale kommt es zu einem Kracher-Duell. So schätzt die künstliche Intelligenz die Chancen im Duell Frankreich-Spanien ein:
Frankreich und Spanien kämpfen am Dienstag (21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) um den Einzug ins WM-Finale.
Während die Franzosen bereits zum dritten Mal in Folge im Halbfinale der WM stehen, ist es für Spanien überhaupt erst der zweite WM-Halbfinaleinzug ihrer Geschichte.
Gleichzeitig ist das Duell eine Neuauflage des EM-Halbfinals von 2024. Damals setzte sich Spanien knapp mit 2:1 durch.
Doch wie prognostiziert die KI eigentlich die Chancen in diesem Duell zwischen Spanien und Frankreich?
Frankreich mit den besseren Chancen
Der "Supercomputer" des Sportanalyseunternehmens "Opta" sieht Frankreich als Favoriten in dieser Partie.
Demnach haben die Franzosen eine 43,9-prozentige Chance auf einen Sieg nach 90 Minuten. Die Chancen der "Furia Roja" auf einen Sieg in der regulären Spielzeit liegen nur bei 29 Prozent. Eine Verlängerung wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 27,1 Prozent beziffert.
Insgesamt liegt die Chance für einen Finaleinzug der "Equipe Tricolore" bei 57,7 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für Spaniens zweiten WM-Finaleinzug nach 2010 liegt demnach bei 42,3 Prozent.