"Lektion für die Welt" – die Pressestimmen zum Spanien-Erfolg

England
"Daily Mail": "Lausige Les Bleus. Wir alle hatten einfach erwartet, dass Frankreich Spanien überlegen sein würde, obwohl wir alle wussten, wie stark die Mannschaft von Luis de la Fuente ist. Es geht nicht nur um das Ergebnis, das durchaus möglich ist, sondern vor allem um die Leistung. Sie waren weit davon entfernt, ihr selbst gestecktes Ziel bei dieser Weltmeisterschaft zu erreichen."
"The Guardian": "Für alle, die Spanien als Außenseiter abgestempelt hatten, war dies eine spektakuläre Lektion. Wie sehr genossen sie es, hier eine Lektion zu erteilen, indem sie sich ein Spitzenspiel in New Jersey am Sonntag sicherten und Frankreich zu bloßen Mitläufern degradierten."
"The Sun": "Sacre bleu. Frankreich scheitert an der letzten Hürde. So hatte sich die Mannschaft das Ende der Deschamps-Ära nicht vorgestellt. Was ihre Anhänger noch mehr schmerzen wird, ist, dass ihre Mannschaft heute Abend in Dallas kläglich gescheitert ist. Heute ist in Frankreich der Nationalfeiertag, eine Ironie der Geschichte, denn ihre WM-Träume endeten wie in Pompeji."
Italien
"Gazzetta dello Sport": "Spanien, Triumph unter "Olé"-Rufen: Frankreich wurde vernichtend geschlagen. Nach 16 Jahren steht die "Roja" wieder im Finale."
"Corriere dello Sport": "Spanische Revolution in Dallas: Oyarzabal und Pedro Porro vernichten Frankreich am 14. Juli."
Schweiz:
"NZZ": "Spanien entzaubert Frankreich und erreicht erstmals seit 2010 wieder den WM-Final - erneut weist der Antiheld Mikel Oyarzabal den Weg."
Niederlande:
"De Telegraaf": "Dominantes Spanien erreicht WM-Finale 2026 mit Sieg über Topfavorit Frankreich. Spanien beendete Frankreichs Titelträume im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026. In Dallas waren die Spanier Kylian Mbappe & Co. überraschend deutlich überlegen: 2:0."
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