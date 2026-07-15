"Lektion für die Welt" – die Pressestimmen zum Spanien-Erfolg

Spanien hat das Endspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika erreicht. Der Europameister setzte sich souverän mit 2:0 gegen Frankreich durch. Zum Spielbericht >>>

Die internationalen Medien sind vor allem von der schwachen Leistung der Franzosen überrascht.

Spanien

"Marca": "Spanien steht im WM-Finale! Zum zweiten Mal in unserem Leben werden wir um den Weltmeistertitel kämpfen! Wir wollen den zweiten Stern!"

"AS": "Eine Lektion für die Welt."

"Mundo Deportivo": "Nach der verlorenen Nations-League-Finalpartie verkündeten sie es. '19. Juli 2026', postete Pedri auf Instagram. Das Datum des WM-Finales. Und Lamine Yamal teilte es. Sie haben Wort gehalten."

"El País": "Spanien hat erneut Geschichte geschrieben. Nach 16 Jahren steht die spanische Nationalmannschaft wieder im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft."

Frankreich

"L'Équipe": "Der Unfall in Dallas. Nach einem Turnier, in dem sie keiner ernsthaften Herausforderung begegnet waren, erhielten Les Bleus in Arlington von den Spaniern eine regelrechte Fußballlektion. 0:2 und das erstaunliche, zeitweise fast beunruhigende Gefühl, dass es gegen die spanische Überlegenheit nie wirklich ein Spiel gab."

"RMC Sport": "Les Bleus scheitern im WM-Halbfinale, der amerikanische Traum findet ein jähes Ende. Frankreich fand gegen die beeindruckend kontrollierten Spanier nie ein Mittel, um die Partie zu entscheiden."

"Le Figaro": "Der Traum ist ausgeträumt für Les Bleus, die von La Roja deutlich aus der Weltmeisterschaft geworfen wurden. Auf dem Papier sah es nach einem echten Duell aus. Auf dem Platz war es das nicht. Frankreich wurde im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 in Dallas von Spanien mit 0:2 klar deklassiert."

USA

"The Athletic": "Vielleicht haben wir Spanien unterschätzt. Vielleicht waren wir so sehr auf Frankreich, Kylian Mbappe und den Rest ihrer torgefährlichen Offensive fixiert, dass wir die Qualität der spanischen Mannschaft übersehen haben, die (wenn man die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Portugal im Nations-League-Finale des letzten Jahres ausklammert) seit März 2023 kein Spiel mehr verloren hat."

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