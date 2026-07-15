NEWS

"Lektion für die Welt" – die Pressestimmen zum Spanien-Erfolg

Während Spanien für seinen Auftritt gelobt wird, bekommt Frankreich am Nationalfeiertag von der eigenen Presse einiges ab.

"Lektion für die Welt" – die Pressestimmen zum Spanien-Erfolg Foto: © IMAGO / MB Media Solutions
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Spanien hat das Endspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika erreicht. Der Europameister setzte sich souverän mit 2:0 gegen Frankreich durch. Zum Spielbericht >>>

Die internationalen Medien sind vor allem von der schwachen Leistung der Franzosen überrascht.

Spanien

"Marca": "Spanien steht im WM-Finale! Zum zweiten Mal in unserem Leben werden wir um den Weltmeistertitel kämpfen! Wir wollen den zweiten Stern!"

"AS": "Eine Lektion für die Welt."

"Mundo Deportivo": "Nach der verlorenen Nations-League-Finalpartie verkündeten sie es. '19. Juli 2026', postete Pedri auf Instagram. Das Datum des WM-Finales. Und Lamine Yamal teilte es. Sie haben Wort gehalten."

"El País": "Spanien hat erneut Geschichte geschrieben. Nach 16 Jahren steht die spanische Nationalmannschaft wieder im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft."

Frankreich

"L'Équipe": "Der Unfall in Dallas. Nach einem Turnier, in dem sie keiner ernsthaften Herausforderung begegnet waren, erhielten Les Bleus in Arlington von den Spaniern eine regelrechte Fußballlektion. 0:2 und das erstaunliche, zeitweise fast beunruhigende Gefühl, dass es gegen die spanische Überlegenheit nie wirklich ein Spiel gab."

"RMC Sport": "Les Bleus scheitern im WM-Halbfinale, der amerikanische Traum findet ein jähes Ende. Frankreich fand gegen die beeindruckend kontrollierten Spanier nie ein Mittel, um die Partie zu entscheiden."

"Le Figaro": "Der Traum ist ausgeträumt für Les Bleus, die von La Roja deutlich aus der Weltmeisterschaft geworfen wurden. Auf dem Papier sah es nach einem echten Duell aus. Auf dem Platz war es das nicht. Frankreich wurde im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 in Dallas von Spanien mit 0:2 klar deklassiert."

USA

"The Athletic": "Vielleicht haben wir Spanien unterschätzt. Vielleicht waren wir so sehr auf Frankreich, Kylian Mbappe und den Rest ihrer torgefährlichen Offensive fixiert, dass wir die Qualität der spanischen Mannschaft übersehen haben, die (wenn man die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Portugal im Nations-League-Finale des letzten Jahres ausklammert) seit März 2023 kein Spiel mehr verloren hat."

(Der Artikel wird unterhalb fortgesetzt)

England

"Daily Mail": "Lausige Les Bleus. Wir alle hatten einfach erwartet, dass Frankreich Spanien überlegen sein würde, obwohl wir alle wussten, wie stark die Mannschaft von Luis de la Fuente ist. Es geht nicht nur um das Ergebnis, das durchaus möglich ist, sondern vor allem um die Leistung. Sie waren weit davon entfernt, ihr selbst gestecktes Ziel bei dieser Weltmeisterschaft zu erreichen."

"The Guardian": "Für alle, die Spanien als Außenseiter abgestempelt hatten, war dies eine spektakuläre Lektion. Wie sehr genossen sie es, hier eine Lektion zu erteilen, indem sie sich ein Spitzenspiel in New Jersey am Sonntag sicherten und Frankreich zu bloßen Mitläufern degradierten."

"The Sun": "Sacre bleu. Frankreich scheitert an der letzten Hürde. So hatte sich die Mannschaft das Ende der Deschamps-Ära nicht vorgestellt. Was ihre Anhänger noch mehr schmerzen wird, ist, dass ihre Mannschaft heute Abend in Dallas kläglich gescheitert ist. Heute ist in Frankreich der Nationalfeiertag, eine Ironie der Geschichte, denn ihre WM-Träume endeten wie in Pompeji."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Spanien, Triumph unter "Olé"-Rufen: Frankreich wurde vernichtend geschlagen. Nach 16 Jahren steht die "Roja" wieder im Finale."

"Corriere dello Sport": "Spanische Revolution in Dallas: Oyarzabal und Pedro Porro vernichten Frankreich am 14. Juli."

Schweiz:

"NZZ": "Spanien entzaubert Frankreich und erreicht erstmals seit 2010 wieder den WM-Final - erneut weist der Antiheld Mikel Oyarzabal den Weg."

Niederlande:

"De Telegraaf": "Dominantes Spanien erreicht WM-Finale 2026 mit Sieg über Topfavorit Frankreich. Spanien beendete Frankreichs Titelträume im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026. In Dallas waren die Spanier Kylian Mbappe & Co. überraschend deutlich überlegen: 2:0."

Mehr zum Thema

Frankreich entzaubert! Spanien steht im WM-Finale
01:29

Frankreich entzaubert! Spanien steht im WM-Finale

Fußball WM
29
Rassismus-Eklat: Jetzt spricht Lamine Yamal

Rassismus-Eklat: Jetzt spricht Lamine Yamal

Fußball WM
77
"Wir sind gescheitert" – Enttäuschung bei "Les Bleus"

"Wir sind gescheitert" – Enttäuschung bei "Les Bleus"

Fußball WM
Im Video: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs Träume
01:29

Im Video: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs Träume

Fußball WM
Frankreich - Spanien: Das sagt die KI voraus

Frankreich - Spanien: Das sagt die KI voraus

Fußball WM
1
Spanien entzaubert Equipe Tricolore: Die Statistiken zum Spiel
01:29

Spanien entzaubert Equipe Tricolore: Die Statistiken zum Spiel

Fußball WM
67
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Spanien

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Spanien

Fußball WM
5

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Fußball WM Mikel Oyarzabal Kylian Mbappe Lamine Yamal Luis de la Fuente Pedri Spanien (Team, Fußball) Frankreich (Team, Fußball)