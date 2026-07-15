Deschamps-Kritik am Schiri: "Hatte er die nötige Klasse?"

Die 14-jährige Ära von Didier Deschamps als Frankreichs Nationaltrainer wird nicht mit einem zweiten Weltmeistertitel zu Ende gehen.

Nach dem 0:2 gegen Spanien im Halbfinale richtete der scheidende Teamchef selbstkritische Worte aus ("wir sind gescheitert, es war heute einfach zu wenig">>>), beließ es aber nicht ganz bei der Kritik an der eigenen Leistung.

Auch Schiri Iván Barton bekam eine Bemerkung ab: "Ich stelle die Frage und werde sie nicht selbst beantworten, und ich möchte nicht als Jammerer rüberkommen: Aber hatte der Schiedsrichter das Level, um ein WM-Halbfinale zu leiten?", so Deschamps auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Nicht der Elfmeter nach dem Foul von Lucas Digne an Lamine Yamal, der zum 0:1, führte, ist Gegenstand der Kritik. "Es ist eine Akkumulation von Situationen, auch zu unseren Gunsten", so Deschamps.