Frankreich Frankreich FRA Spanien Spanien ESP
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
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Deschamps-Kritik am Schiri: "Hatte er die nötige Klasse?"

Der Unparteiische sei nicht Schuld am Aus, dennoch sorgte die Darbietung des Referees aus El Salvador für Verwunderung bei Frankreichs Trainer.

Deschamps-Kritik am Schiri: "Hatte er die nötige Klasse?" Foto: © IMAGO / BSR Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Die 14-jährige Ära von Didier Deschamps als Frankreichs Nationaltrainer wird nicht mit einem zweiten Weltmeistertitel zu Ende gehen.

Nach dem 0:2 gegen Spanien im Halbfinale richtete der scheidende Teamchef selbstkritische Worte aus ("wir sind gescheitert, es war heute einfach zu wenig">>>), beließ es aber nicht ganz bei der Kritik an der eigenen Leistung.

Auch Schiri Iván Barton bekam eine Bemerkung ab: "Ich stelle die Frage und werde sie nicht selbst beantworten, und ich möchte nicht als Jammerer rüberkommen: Aber hatte der Schiedsrichter das Level, um ein WM-Halbfinale zu leiten?", so Deschamps auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Nicht der Elfmeter nach dem Foul von Lucas Digne an Lamine Yamal, der zum 0:1, führte, ist Gegenstand der Kritik. "Es ist eine Akkumulation von Situationen, auch zu unseren Gunsten", so Deschamps.

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