Frankreich Frankreich FRA Spanien Spanien ESP
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
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De la Fuente huldigt seiner Mannschaft: "Bestes Team der Welt"

Spaniens Teamchef strotzt nach dem Einzug ins WM-Finale vor Stolz und möchte mit seiner Mannschaft nun den finalen Schritt zum zweiten Titel der Geschichte gehen.

De la Fuente huldigt seiner Mannschaft: "Bestes Team der Welt" Foto: © IMAGO / Gribaudi / ImagePhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Spanien zieht ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ein und hat nach dem Triumph 2010 in Südafrika die Chance auf den zweiten WM-Titel der Geschichte!

Die "Furia Roja" ließ Frankreich im Halbfinale in Arlington (Texas) keine Chance. Mikel Oyarzabal (22./Elfmeter) und Pedro Porro (58.) führten die Iberer zu einem völlig verdienten 2:0-Erfolg (Spielbericht >>>).

Geglänzt hat am Dienstagabend im Semifinal-Kracher insbesondere die spanische Abwehr, die die französischen Topstars Kylian Mbappe und Michael Olise komplett aus dem Spiel genommen hat.

Pau Cubarsí: Der heimliche Star im Schatten von Lamine Yamal >>>

Im Turnierverlauf haben die Spanier bislang lediglich beim 2:1-Viertelfinalsieg über Belgien einen Gegentreffer kassiert. Damit sind sie das erste Team der WM-Geschichte, das in sechs Spielen eine weiße Weste behielt.

Gibt es nach dem EM- auch den WM-Titel?

"Es ist schwer, meine Gefühle zu beschreiben. Aber ich glaube, es ist etwas Ähnliches wie Glück und Stolz, diese Gruppe außergewöhnlicher Spieler zu trainieren", sagte Teamchef Luis de la Fuente nach dem Sieg über Frankreich.

Der 65-Jährige ist seit Ende 2022 Spaniens Teamchef. 2023 machte er die "Furia Roja" zum Nations-League-Sieger. Ein Jahr später holte er auch den Europameistertitel.

"Vor fast vier Jahren haben wir mit einer klaren Idee begonnen – und wir sind dieser Idee bis heute treu geblieben. Genau das hat uns an diesen Punkt gebracht. Heute sind wir auf eine der besten Nationalmannschaften der Welt getroffen. Doch ihnen gegenüber stand das beste Team der Welt. Das ist der Unterschied", lobte De la Fuente seine Auswahl.

"Viele Kritiker zum Schweigen gebracht"

"Viele Kritiker zum Schweigen gebracht"
Pedro Porro sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung.
Foto: ©IMAGO / MB Media Solutions

"Ehrlich gesagt hätte ich mir das nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Ich bin unglaublich glücklich und vor allem stolz auf die Einstellung der Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute", strahlte Torschütze Pedro Porro.

Der Tottenham-Verteidiger schoss gegen Frankreich seinen zweiten Nationalteam-Treffer. Erstmals erfolgreich war er im Sechzehntelfinale gegen Österreich. "Dieser Erfolg gehört dem gesamten Team und nicht mir allein. Ich kann nur allen gratulieren, denn sie haben ein fantastisches Spiel abgeliefert", so der 26-Jährige.

Auch Barcelona-Abwehrtalent Pau Cubarsi lobte seine Mitspieler: "Zu null zu spielen ist im Fußball einer der wichtigsten Faktoren, weil es einer Mannschaft enorm hilft. Vielleicht gab es zwischendurch Zweifel an unserer Defensive oder an unseren Torhütern, aber ich glaube, wir haben viele Kritiker zum Schweigen gebracht. Wir haben im gesamten Turnier bislang nur ein Gegentor kassiert und stehen im Finale. Das zeigt, welch beeindruckende Arbeit wir leisten."

Glücksbringer Yamal

Offensivstar Lamine Yamal steuerte mit seinem Tor in der Gruppenphase gegen Saudi-Arabien bislang lediglich einen WM-Scorer bei. Gegen Frankreich holte der 19-Jährige dafür den Elfmeter zum 1:0 heraus und gilt auch sonst als spanischer Glücksbringer.

Bei WM- und EM-Spielen stand Yamal insgesamt zwölf Mal in der Startelf – in allen zwölf Spielen ging er als Sieger vom Platz.

"Diese Spieler haben sich alles verdient. Tag für Tag haben sie ihren Einsatz, ihren Teamgeist, ihre Solidarität, ihre Großzügigkeit und ihr außergewöhnliches Talent unter Beweis gestellt. Sie schaffen es, selbst die schwierigsten Dinge mühelos aussehen zu lassen", sagte De la Fuente.

"Wir haben noch einen Schritt vor uns und werden alles geben", blickte der Trainer auf den kommenden Sonntag.

2010 setzten sich die Spanier im Endspiel in Südafrika mit 1:0 gegen die Niederlande durch. Im anstehenden Finale in New Jersey geht es entweder gegen England oder Argentinien. Das zweite Halbfinale steigt am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Spaniens 2:0-Sieg über Frankreich im VIDEO:

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