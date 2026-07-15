De la Fuente huldigt seiner Mannschaft: "Bestes Team der Welt"

"Viele Kritiker zum Schweigen gebracht"
"Ehrlich gesagt hätte ich mir das nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Ich bin unglaublich glücklich und vor allem stolz auf die Einstellung der Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute", strahlte Torschütze Pedro Porro.
Der Tottenham-Verteidiger schoss gegen Frankreich seinen zweiten Nationalteam-Treffer. Erstmals erfolgreich war er im Sechzehntelfinale gegen Österreich. "Dieser Erfolg gehört dem gesamten Team und nicht mir allein. Ich kann nur allen gratulieren, denn sie haben ein fantastisches Spiel abgeliefert", so der 26-Jährige.
Auch Barcelona-Abwehrtalent Pau Cubarsi lobte seine Mitspieler: "Zu null zu spielen ist im Fußball einer der wichtigsten Faktoren, weil es einer Mannschaft enorm hilft. Vielleicht gab es zwischendurch Zweifel an unserer Defensive oder an unseren Torhütern, aber ich glaube, wir haben viele Kritiker zum Schweigen gebracht. Wir haben im gesamten Turnier bislang nur ein Gegentor kassiert und stehen im Finale. Das zeigt, welch beeindruckende Arbeit wir leisten."
Glücksbringer Yamal
Offensivstar Lamine Yamal steuerte mit seinem Tor in der Gruppenphase gegen Saudi-Arabien bislang lediglich einen WM-Scorer bei. Gegen Frankreich holte der 19-Jährige dafür den Elfmeter zum 1:0 heraus und gilt auch sonst als spanischer Glücksbringer.
Bei WM- und EM-Spielen stand Yamal insgesamt zwölf Mal in der Startelf – in allen zwölf Spielen ging er als Sieger vom Platz.
"Diese Spieler haben sich alles verdient. Tag für Tag haben sie ihren Einsatz, ihren Teamgeist, ihre Solidarität, ihre Großzügigkeit und ihr außergewöhnliches Talent unter Beweis gestellt. Sie schaffen es, selbst die schwierigsten Dinge mühelos aussehen zu lassen", sagte De la Fuente.
"Wir haben noch einen Schritt vor uns und werden alles geben", blickte der Trainer auf den kommenden Sonntag.
2010 setzten sich die Spanier im Endspiel in Südafrika mit 1:0 gegen die Niederlande durch. Im anstehenden Finale in New Jersey geht es entweder gegen England oder Argentinien. Das zweite Halbfinale steigt am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).