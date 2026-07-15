De la Fuente huldigt seiner Mannschaft: "Bestes Team der Welt"

Spanien zieht ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ein und hat nach dem Triumph 2010 in Südafrika die Chance auf den zweiten WM-Titel der Geschichte!

Die "Furia Roja" ließ Frankreich im Halbfinale in Arlington (Texas) keine Chance. Mikel Oyarzabal (22./Elfmeter) und Pedro Porro (58.) führten die Iberer zu einem völlig verdienten 2:0-Erfolg (Spielbericht >>>).

Geglänzt hat am Dienstagabend im Semifinal-Kracher insbesondere die spanische Abwehr, die die französischen Topstars Kylian Mbappe und Michael Olise komplett aus dem Spiel genommen hat.

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Im Turnierverlauf haben die Spanier bislang lediglich beim 2:1-Viertelfinalsieg über Belgien einen Gegentreffer kassiert. Damit sind sie das erste Team der WM-Geschichte, das in sechs Spielen eine weiße Weste behielt.

Gibt es nach dem EM- auch den WM-Titel?

"Es ist schwer, meine Gefühle zu beschreiben. Aber ich glaube, es ist etwas Ähnliches wie Glück und Stolz, diese Gruppe außergewöhnlicher Spieler zu trainieren", sagte Teamchef Luis de la Fuente nach dem Sieg über Frankreich.

Der 65-Jährige ist seit Ende 2022 Spaniens Teamchef. 2023 machte er die "Furia Roja" zum Nations-League-Sieger. Ein Jahr später holte er auch den Europameistertitel.

"Vor fast vier Jahren haben wir mit einer klaren Idee begonnen – und wir sind dieser Idee bis heute treu geblieben. Genau das hat uns an diesen Punkt gebracht. Heute sind wir auf eine der besten Nationalmannschaften der Welt getroffen. Doch ihnen gegenüber stand das beste Team der Welt. Das ist der Unterschied", lobte De la Fuente seine Auswahl.