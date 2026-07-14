Frankreich Frankreich FRA Spanien Spanien ESP
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  • Mikel Oyarzabal
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Frankreich entzaubert! Spanien steht im WM-Finale

Der Weltmeister von 2010 dominiert im Halbfinale gegen "Les Bleus" und zieht verdient ins Endspiel ein.

Frankreich entzaubert! Spanien steht im WM-Finale Foto: © IMAGO / PGS Photo Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Spanien steht als erster Finalist der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA fest!

Die Iberer gewinnen das Halbfinale gegen Frankreich im AT&T Stadium in Arlington (Texas) völlig verdient mit 2:0. Ein Elfmeter von Mikel Oyarzabal und ein Treffer von Pedro Porro führen die "Furia Roja" in ihr zweites WM-Endspiel der Geschichte.

Im Finale trifft der Weltmeister von 2010 auf den Sieger aus dem Spiel zwischen England und Argentinien. Das Halbfinale steigt am morgigen Mittwoch um 21:00 Uhr.

Spanien geht per Elfmeter in Führung

Bei den Franzosen rücken Aurelien Tchouameni und Bradley Barcola für Kouadio Kone und Desire Doue in die Startelf. Spaniens Teamchef Luis de la Fuente nimmt im Vergleich zum 2:1-Viertelfinalsieg über Belgien keine personellen Änderungen vor.

Spanien kontrolliert das Spiel über weite Strecken der ersten Hälfte. Die erste aussichtsreiche Möglichkeit gehört auch dem Weltmeister von 2010. Adrien Rabiot steigt Dani Olmo knapp vor der Sechzehner-Linie auf den Fuß. Es gibt Freistoß für die Iberer, doch der Versuch von Alex Baena landet in der Mauer (10.).

Nach rund einer Viertelstunde zeigen "Les Bleus" in der Offensive erstmals auf. Ousmane Dembele bedient Kylian Mbappe mit einem feinen, langen Zuspiel in die Spitze. Der Real-Star kann sich gegen drei spanische Abwehrspieler jedoch nicht durchsetzen (16.).

Auf der Gegenseite gibt es plötzlich Elfmeter für Spanien! Lucas Digne will im Strafraum im Drehen den Ball klären. Der Linksverteidiger übersieht jedoch den heranrauschenden Lamine Yamal und trifft den Barcelona-Jungstar mit dem linken Fuß am Oberschenkel. Oyarzabal von Real Sociedad tritt an und verwandelt sicher zur 1:0-Führung ins rechte Eck (22.).

Frankreich kommt vor der Pause auf

Kurz nach der Trinkpause gibt es den nächsten Rückschlag für die Franzosen. Arsenal-Verteidiger William Saliba muss verletzt vom Feld. Teamchef Didier Deschamps bringt Maxence Lacroix ins Spiel (30.).

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Superstar Kylian Mbappe konnte im WM-Halbfinale keine großen Akzente setzen.
Foto: ©IMAGO / PRESSE SPORTS

Es folgen eher ungefährliche Abschlüsse auf beiden Seiten, dann haben die Spanier die nächste gute Möglichkeit. Nach einem unsauberen Maignan-Abschlag kombiniert sich die "Furia Roja" sehenswert in den französischen Strafraum. Yamal will nach einem Olmo-Ferserl in der Mitte Fabian Ruiz bedienen. Dayot Upamecano geht gerade noch dazwischen (38.).

In den Minuten vor der Pause sind die Franzosen aktiver. Spaniens Keeper Unai Simon kommt gegen den in die Tiefe startenden Mbappe gut aus seinem Tor und grätscht den Ball weg (42.). Frankreichs Stürmerstar stand bei der Szene jedoch womöglich im Abseits. In der Nachspielzeit verpasst Mbappe eine Flanke von Jules Kounde doch deutlich (45.+2).

Spanien eiskalt

In der Pause reagiert Deschamps und nimmt den Gelb vorbelasteten Rabiot aus dem Spiel, Kone ist neu.

Die Spanier kommen besser aus der Kabine. Yamal scheitert aus spitzem Winkel an Mike Maignan, steht aber im Abseits (51.). Kurz darauf schießt Oyarzabal aus der Distanz drüber (52.).

Deschamps will nach rund einer Stunde einen neuen Offensivakzent setzen und bringt PSG-Spieler Desire Doue für Barcola (57.). Wenige Momente später legen die Spanier mit dem Tor zum 2:0 nach. Porro und Olmo hebeln die französische Abwehr mit einem Doppelpass aus. Rechtsverteidiger Porro hat viel Platz, lässt sich die Chance nicht nehmen und trifft cool ins kurze Eck (58.).

Nur drei Minuten später fällt das vermeintliche 3:0. Yamal überläuft Digne und lässt den Linksverteidiger folglich auch im Strafraum stehen. Der Schlenzer ins lange Eck zählt allerdings nicht, da der 19-Jährige in der Entstehung im Abseits steht (61.).

Kein Aufbäumen der Franzosen

Frankreich muss nun mehr machen und erhöht auch das Tempo. Zunächst prüft Mbappe aus äußerst spitzem Winkel Simon (64.). Dann zischt ein Schuss des 27-Jährigen knapp links am Tor vorbei (67.).

In der Schlussphase fehlt den Franzosen die letzte Überzeugung. Als Torhüter Simon erneut weit aus seinem Tor herauskommt und per Kopf direkt zu Doue klärt, lässt sich der PSG-Youngster bei seinem Abschluss zu viel Zeit und kann nicht für Gefahr sorgen (81.). Auch ein Mbappe-Freistoß kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ist zu harmlos (88.).

In der siebenminütigen Nachspielzeit bringt Spanien das Ergebnis sicher über die Zeit.

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