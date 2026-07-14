Frankreich entzaubert! Spanien steht im WM-Finale

Es folgen eher ungefährliche Abschlüsse auf beiden Seiten, dann haben die Spanier die nächste gute Möglichkeit. Nach einem unsauberen Maignan-Abschlag kombiniert sich die "Furia Roja" sehenswert in den französischen Strafraum. Yamal will nach einem Olmo-Ferserl in der Mitte Fabian Ruiz bedienen. Dayot Upamecano geht gerade noch dazwischen (38.).
In den Minuten vor der Pause sind die Franzosen aktiver. Spaniens Keeper Unai Simon kommt gegen den in die Tiefe startenden Mbappe gut aus seinem Tor und grätscht den Ball weg (42.). Frankreichs Stürmerstar stand bei der Szene jedoch womöglich im Abseits. In der Nachspielzeit verpasst Mbappe eine Flanke von Jules Kounde doch deutlich (45.+2).
Spanien eiskalt
In der Pause reagiert Deschamps und nimmt den Gelb vorbelasteten Rabiot aus dem Spiel, Kone ist neu.
Die Spanier kommen besser aus der Kabine. Yamal scheitert aus spitzem Winkel an Mike Maignan, steht aber im Abseits (51.). Kurz darauf schießt Oyarzabal aus der Distanz drüber (52.).
Deschamps will nach rund einer Stunde einen neuen Offensivakzent setzen und bringt PSG-Spieler Desire Doue für Barcola (57.). Wenige Momente später legen die Spanier mit dem Tor zum 2:0 nach. Porro und Olmo hebeln die französische Abwehr mit einem Doppelpass aus. Rechtsverteidiger Porro hat viel Platz, lässt sich die Chance nicht nehmen und trifft cool ins kurze Eck (58.).
Nur drei Minuten später fällt das vermeintliche 3:0. Yamal überläuft Digne und lässt den Linksverteidiger folglich auch im Strafraum stehen. Der Schlenzer ins lange Eck zählt allerdings nicht, da der 19-Jährige in der Entstehung im Abseits steht (61.).
Kein Aufbäumen der Franzosen
Frankreich muss nun mehr machen und erhöht auch das Tempo. Zunächst prüft Mbappe aus äußerst spitzem Winkel Simon (64.). Dann zischt ein Schuss des 27-Jährigen knapp links am Tor vorbei (67.).
In der Schlussphase fehlt den Franzosen die letzte Überzeugung. Als Torhüter Simon erneut weit aus seinem Tor herauskommt und per Kopf direkt zu Doue klärt, lässt sich der PSG-Youngster bei seinem Abschluss zu viel Zeit und kann nicht für Gefahr sorgen (81.). Auch ein Mbappe-Freistoß kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ist zu harmlos (88.).
In der siebenminütigen Nachspielzeit bringt Spanien das Ergebnis sicher über die Zeit.
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