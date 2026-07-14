Frankreich entzaubert! Spanien steht im WM-Finale

Spanien steht als erster Finalist der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA fest!

Die Iberer gewinnen das Halbfinale gegen Frankreich im AT&T Stadium in Arlington (Texas) völlig verdient mit 2:0. Ein Elfmeter von Mikel Oyarzabal und ein Treffer von Pedro Porro führen die "Furia Roja" in ihr zweites WM-Endspiel der Geschichte.

Im Finale trifft der Weltmeister von 2010 auf den Sieger aus dem Spiel zwischen England und Argentinien. Das Halbfinale steigt am morgigen Mittwoch um 21:00 Uhr.

Spanien geht per Elfmeter in Führung

Bei den Franzosen rücken Aurelien Tchouameni und Bradley Barcola für Kouadio Kone und Desire Doue in die Startelf. Spaniens Teamchef Luis de la Fuente nimmt im Vergleich zum 2:1-Viertelfinalsieg über Belgien keine personellen Änderungen vor.

Spanien kontrolliert das Spiel über weite Strecken der ersten Hälfte. Die erste aussichtsreiche Möglichkeit gehört auch dem Weltmeister von 2010. Adrien Rabiot steigt Dani Olmo knapp vor der Sechzehner-Linie auf den Fuß. Es gibt Freistoß für die Iberer, doch der Versuch von Alex Baena landet in der Mauer (10.).

Nach rund einer Viertelstunde zeigen "Les Bleus" in der Offensive erstmals auf. Ousmane Dembele bedient Kylian Mbappe mit einem feinen, langen Zuspiel in die Spitze. Der Real-Star kann sich gegen drei spanische Abwehrspieler jedoch nicht durchsetzen (16.).

Auf der Gegenseite gibt es plötzlich Elfmeter für Spanien! Lucas Digne will im Strafraum im Drehen den Ball klären. Der Linksverteidiger übersieht jedoch den heranrauschenden Lamine Yamal und trifft den Barcelona-Jungstar mit dem linken Fuß am Oberschenkel. Oyarzabal von Real Sociedad tritt an und verwandelt sicher zur 1:0-Führung ins rechte Eck (22.).

Frankreich kommt vor der Pause auf

Kurz nach der Trinkpause gibt es den nächsten Rückschlag für die Franzosen. Arsenal-Verteidiger William Saliba muss verletzt vom Feld. Teamchef Didier Deschamps bringt Maxence Lacroix ins Spiel (30.).