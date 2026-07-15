Frankreich Frankreich FRA Spanien Spanien ESP
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
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"Wir sind gescheitert" – Enttäuschung bei "Les Bleus"

Frankreich wurden im Spiel gegen die "Furia Roja" die Grenzen aufgezeigt. Nach dem Verpassen des dritten Endspiels en Suite herrscht Ernüchterung.

"Wir sind gescheitert" – Enttäuschung bei "Les Bleus" Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Nichts wurde es mit dem erhofften dritten WM-Finale en Suite!

Der Weltmeister von 2018 enttäuschte gegen Spanien vor allem in der eigentlich so furios besetzten Offensive, fand kaum Lösungen gegen einen gut organisierten Europameister und scheidet am Ende verdient mit 0:2 aus.

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Superstars bleiben blass

"Wir haben es versucht. Wir sind gescheitert. Es war heute einfach zu wenig. Aber es ist eine WM, da spielen alle Teams auf einem hohen Niveau", so die harten Worte von Teamchef Didier Deschamps nach Schlusspfiff.

Seine Mannschaft schaffte es über weite Strecken nicht, die nötige Durchschlagskraft im Spiel nach vorne zu entwickeln, während Spanien in den richtigen Momenten eiskalt zuschlug. Nach 22 Minuten traf Mikel Oyarzabal per Foulelfmeter zur Führung.

Auch danach war der Weltmeister von 2010 die sattelfestere und vor allem abgeklärtere Mannschaft. Nach Seitenwechsel traf der mit aufgerückte Rechtsverteidiger Pedro Porro zum 2:0 (58.). Der Genickbruch für die "Equipe Tricolore".

Lob für Spanien

Lob für Spanien
Aus der Traum vom zweiten WM-Titel nach 2018 für Kylian Mbappe.
Foto: ©IMAGO / DeFodi Images

"Wir sind natürlich alle enttäuscht. Wir haben uns viel vorgenommen, leider hat es nicht gereicht. Wir müssen uns eingestehen, dass die Spanier heute besser waren", fand Deschamps auch lobende Worte für den Sieger.

Die letzte Überzeugung schien Frankreich abhandengekommen zu sein. Auch einige halb gefährliche Situationen in einer verzweifelten Schlussoffensive konnten nichts mehr daran ändern, dass die Ära Deschamps nach 14 Jahren ohne weiteren Titel endet.

Rekord für Deschamps

An Frankreichs Nationalfeiertag löste Deschamps mit seinem 26. Spiel als Trainer bei einer WM-Endrunde den bisherigen deutschen Rekordhalter Helmut Schön (zuletzt 1978) ab.

Das war freilich nur ein schwacher Trost. "Die Spieler sind am Boden zerstört, weil wir große Ziele hatten", erklärte der 57-Jährige.

"In erster Linie tragen wir selbst die Verantwortung dafür. Wir sind hinter unseren Möglichkeiten geblieben und waren offensiv nicht so gefährlich, wie wir es hätten sein können. Außerdem haben wir uns einige technische Fehler im Passspiel geleistet, die mögliche Torchancen zunichtegemacht haben."

Für enttäuschte Franzosen geht es nun am Samstag im Spiel um Platz drei nur noch um die Ehre und einen würdigen Abschluss der Ära Deschamps. Denn nach der WM steht mit Legende Zinedine Zidane der prädestinierte Nachfolger bereits in den Startlöchern.

Die Tore im Video:

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