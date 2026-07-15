"Wir sind gescheitert" – Enttäuschung bei "Les Bleus"

Nichts wurde es mit dem erhofften dritten WM-Finale en Suite!

Der Weltmeister von 2018 enttäuschte gegen Spanien vor allem in der eigentlich so furios besetzten Offensive, fand kaum Lösungen gegen einen gut organisierten Europameister und scheidet am Ende verdient mit 0:2 aus.

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Superstars bleiben blass

"Wir haben es versucht. Wir sind gescheitert. Es war heute einfach zu wenig. Aber es ist eine WM, da spielen alle Teams auf einem hohen Niveau", so die harten Worte von Teamchef Didier Deschamps nach Schlusspfiff.

Seine Mannschaft schaffte es über weite Strecken nicht, die nötige Durchschlagskraft im Spiel nach vorne zu entwickeln, während Spanien in den richtigen Momenten eiskalt zuschlug. Nach 22 Minuten traf Mikel Oyarzabal per Foulelfmeter zur Führung.

Auch danach war der Weltmeister von 2010 die sattelfestere und vor allem abgeklärtere Mannschaft. Nach Seitenwechsel traf der mit aufgerückte Rechtsverteidiger Pedro Porro zum 2:0 (58.). Der Genickbruch für die "Equipe Tricolore".