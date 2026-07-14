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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Spanien

WM 2026 heute live: Wo läuft Frankreich gegen Spanien am Dienstag um 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Spanien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem ersten Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Spanien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 14.07., 21:00 Uhr: Frankreich - Spanien

  • Österreich: ORF1 & ORF On

  • Deutschland: ZDF + MagentaTV

Mittwoch, 15.07., 21:00 Uhr: England - Argentinien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD + MagentaTV

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