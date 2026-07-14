-
Highlights: Argentinien dreht gegen die Schweiz erst spät aufFIFA WM 2026
-
Highlights: Bellingham-Doppelpack bringt England ins HalbfinaleFIFA WM 2026
-
Highlights: Spanien profitiert von Tormann-PatzerFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Dembele zaubern erneut für FrankreichFIFA WM 2026
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
-
Highlights: Letztes Achtelfinale entscheidet sich im ElfernFIFA WM 2026
-
Highlights: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 MinutenFIFA WM 2026
-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
-
Highlights: Merino verhindert die Verlängerung doch nochFIFA WM 2026
Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich vs. Spanien
WM 2026 heute live: Wo läuft Frankreich gegen Spanien am Dienstag um 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem ersten Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Spanien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.
In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Dienstag, 14.07., 21:00 Uhr: Frankreich - Spanien
Österreich: ORF1 & ORF On
Deutschland: ZDF + MagentaTV
Mittwoch, 15.07., 21:00 Uhr: England - Argentinien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD + MagentaTV