"Als Verteidiger steht er für mich auf der gleichen Stufe wie Lamine" – mit diesen Worten beschreibt Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick seinen Schützling Pau Cubarsí.

Es gibt Spieler, die dominieren die Schlagzeilen und dann gibt es jene Spieler, die die Arbeit im Hintergrund machen. Es sind meist die "Unsung Heroes" – und Cubarsí ist ohne Zweifel einer davon.

Der 19-jährige Innenverteidiger steht sowohl beim FC Barcelona als auch bei der spanischen Nationalmannschaft im Schatten von Wunderkind Lamine Yamal. Seine Rolle ist aber wohl genauso wichtig.

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Gegenpart zu Lamine Yamal

Die beiden Superstars kennen sich bereits seit Kindheitstagen aus der Jugendakademie und könnten in der öffentlichen Wahrnehmung wohl kaum unterschiedlicher sein. Der eine liebt die Aufmerksamkeit und alle Schlagzeilen drehen sich um ihn, während der andere mehr der stille Junge im Hintergrund ist.

"Ich bin eher der Typ, der hart pusht, während Lamine sein eigenes Ding macht. Das ist sein Spielstil, wie er gezeigt hat. Es ist, als würde er im örtlichen Park spielen", stellte Cubarsí einen Vergleich her.

Und just beim größten Turnier ihrer noch jungen Karriere zeigt sich, dass der Abwehrspieler für Spaniens Erfolg mindestens ebenso wichtig ist, wie sein berühmter Alterskollege. Während Yamal die Schlagzeilen dominiert, ist Cubarsí einer der Hauptgründe für den Halbfinaleinzug der "Furia Roja".