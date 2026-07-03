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WM-Update: Österreich trauert um WM, viel Ärger bei Kroatien
Österreichs Nationalspieler zeigen sich nach der klaren Niederlage gegen Spanien sichtlich enttäuscht. Ebenfalls die Koffer packen muss Kroatien nach einer Niederlage gegen Portugal.
Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:
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