WM-Update: Österreich trauert um WM, viel Ärger bei Kroatien

Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

Oyarzabal nach klarem Sieg über ÖFB-Team: "Haben guten Tag erwischt"

Spaniens Doppel-Torschütze zollt dem ÖFB-Team Respekt >>>

Spanien-Torhüter Unai Simon stellt gegen ÖFB-Team neuen WM-Rekord auf

Er lässt unter anderem Iker Casillas hinter sich >>>

Nach der klaren Niederlage gegen Spanien sitzt die Enttäuschung beim ÖFB-Team tief

Das ÖFB-Team trauert: "Wir werden Zeit brauchen..." >>>

Portugal setzt sich im Sechzehntelfinale in der Nachspielzeit gegen Kroatien durch, die Schlussphase sorgt für Aufregung.

VAR-Wirbel in Nachspielzeit! Doch Portugal eliminiert Kroatien >>>

Cristiano Ronaldo verbucht beim 2:1-Sieg gegen Kroatien einen Treffer und kürt sich zum ältesten Torschützen einer WM-K.o.-Phase.

Neuer Rekord! CR7 schreibt WM-Geschichte >>>