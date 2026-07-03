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WM-Update: Österreich trauert um WM, viel Ärger bei Kroatien

Österreichs Nationalspieler zeigen sich nach der klaren Niederlage gegen Spanien sichtlich enttäuscht. Ebenfalls die Koffer packen muss Kroatien nach einer Niederlage gegen Portugal.

WM-Update: Österreich trauert um WM, viel Ärger bei Kroatien Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

  • Oyarzabal nach klarem Sieg über ÖFB-Team: "Haben guten Tag erwischt"

Spaniens Doppel-Torschütze zollt dem ÖFB-Team Respekt >>>

  • Spanien-Torhüter Unai Simon stellt gegen ÖFB-Team neuen WM-Rekord auf

Er lässt unter anderem Iker Casillas hinter sich >>>

  • Nach der klaren Niederlage gegen Spanien sitzt die Enttäuschung beim ÖFB-Team tief

Das ÖFB-Team trauert: "Wir werden Zeit brauchen..." >>>

  • Portugal setzt sich im Sechzehntelfinale in der Nachspielzeit gegen Kroatien durch, die Schlussphase sorgt für Aufregung.

VAR-Wirbel in Nachspielzeit! Doch Portugal eliminiert Kroatien >>>

  • Cristiano Ronaldo verbucht beim 2:1-Sieg gegen Kroatien einen Treffer und kürt sich zum ältesten Torschützen einer WM-K.o.-Phase.

Neuer Rekord! CR7 schreibt WM-Geschichte >>>

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