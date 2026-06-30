WM-Update: Was die Deutschen zur nächsten Blamage sagen

Der zweite Tag der Sechzehntelfinale hatte einiges zu bieten. Unter anderem kam es zur ersten großen Überraschung.

Zudem tat sich in der Nacht noch so einiges. LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

Marokko und die Niederlande liefern sich das bereits zweite Elferschießen bei dieser WM.

Fehlschuss-Drama im Elferschießen! Marokko kegelt Oranje raus

Peter Schöttel spricht vor dem Sechzehntelfinale gegen Spanien über den nächsten Gegner. Es müsse alles passen, damit die Sensation gelingen kann.

"Dann fliegen wir" - Schöttel glaubt an ÖFB-Coup gegen Spanien

Deutschland erlebt die nächste WM-Enttäuschung und scheitert schon in der Runde der letzten 32 an Paraguay.

WM-Sensation! Deutschland fliegt im Sechzehntelfinale raus

Die DFB-Kicker und Trainer Julian Nagelsmann geben sich danach enttäuscht, TV-Experte Mats Hummels fordert einen Umbruch.

Deutschland: Der Tiefpunkt einer Verlierer-Generation?

Jürgen Klopp meint hingegen, dass die Deutschen gegen den potenziellen Achtelfinalgegner Frankreich sowieso chancenlos gewesen wären.

Klopp: Deutschland hätte sowieso keine Chance gegen Frankreich