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Unai Simon stellt im WM-Spiel gegen ÖFB-Team neuen Rekord auf

Der Spanier spielt bisher eine makellose WM. Nun hat er einen Rekord von Iker Casillas gebrochen.

Unai Simon stellt im WM-Spiel gegen ÖFB-Team neuen Rekord auf Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Unai Simon stellt einen neuen spanischen Rekord auf.

Der Schlussmann hat mit 477 Minuten ohne Gegentor den bisherigen WM-Rekord von Iker Casillas (476 Minuten) übertroffen.

Auch der Turnierrekord rückt in Reichweite: Die 517 Minuten ohne Gegentreffer von Walter Zenga kann der Bilbao-Torhüter in diesem Spiel noch knacken.

Dafür muss er bis zur 89. Minute ohne Gegentor bleiben.

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