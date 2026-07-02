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Unai Simon stellt im WM-Spiel gegen ÖFB-Team neuen Rekord auf
Der Spanier spielt bisher eine makellose WM. Nun hat er einen Rekord von Iker Casillas gebrochen.
Unai Simon stellt einen neuen spanischen Rekord auf.
Der Schlussmann hat mit 477 Minuten ohne Gegentor den bisherigen WM-Rekord von Iker Casillas (476 Minuten) übertroffen.
Auch der Turnierrekord rückt in Reichweite: Die 517 Minuten ohne Gegentreffer von Walter Zenga kann der Bilbao-Torhüter in diesem Spiel noch knacken.
Dafür muss er bis zur 89. Minute ohne Gegentor bleiben.
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