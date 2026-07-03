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ÖFB vs. Spanien: Unser Man of the Match

Das WM-Märchen endet im Sechzehntelfinale. Die ADMIRAL Ansakonferenz kürt den besten ÖFB-Spieler.

ÖFB vs. Spanien: Unser Man of the Match Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das WM-Abenteuer ist vorbei.

Mit der 0:3-Niederlage gegen Europameister Spanien endet Österreichs Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale.

Die ADMIRAL Ansakonferenz hat gemeinsam mit der Community den Powerade Man of the Match gewählt.

Die Entscheidung fiel auf Alexander Schlager, der mit mehreren starken Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte und lange die Hoffnung auf eine Überraschung am Leben hielt.

Stimmst du mit der Wahl überein – oder hättest du einen anderen ÖFB-Spieler ausgezeichnet?

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