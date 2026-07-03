Spanien Spanien ESP Österreich Österreich AUT
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Mikel Oyarzabal
  • Pedro Porro
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Oyarzabal nach Sieg über ÖFB-Team: "Haben guten Tag erwischt"

Die "Furia Roja" bezwingt das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale klar. Das sagen die Spanier über das Duell mit Österreich.

Textquelle: © LAOLA1
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Mit einer souveränen Vorstellung hat Spanien Österreich im WM-Sechzehntelfinale ausgeschaltet und damit seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrichen (zum Spielbericht >>>).

Die Mannschaft von Teamchef Luis de la Fuente dominierte die Partie über weite Strecken und ließ dem ÖFB-Team kaum Chancen.

Entsprechend zufrieden zeigte sich der spanische Coach nach dem Schlusspfiff: "Ich denke, wir haben das geliefert, was wir versprochen haben. Die Mannschaft hat eine gute Mentalität gezeigt. Es war ein wichtiges Spiel, und wir waren von der 1. Minute an hellwach. Heute haben wir eine tolle Leistung unserer Mannschaft gesehen, darüber bin ich sehr glücklich. Aber wir müssen uns weiter steigern. Die Spiele werden immer komplizierter, die Gegner immer stärker."

Oyarzabal zollt ÖFB-Team Respekt

Großen Anteil am Erfolg hatte einmal mehr Mikel Oyarzabal, der mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner avancierte.

Nach dem Schlusspfiff fand der Real-Sociedad-Stürmer auch lobende Worte für das ÖFB-Team. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte und wir weiter sind. Es war ein tolles und sehr intensives Spiel. Wir wussten, dass es schwierig wird, weil Österreich eine starke Mannschaft hat. Aber wir haben einen guten Tag erwischt und eine gute Leistung gezeigt. Jetzt stehen wir im Achtelfinale und genau so müssen wir weitermachen."

Die Highlights des Spiels im VIDEO:

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