Ansakonferenz

Österreichs WM-Aus: Was bleibt?

Zwischen Stolz und Enttäuschung: Spanien beendet Österreichs WM-Märchen. Die ADMIRAL Ansakonferenz zieht Bilanz.

Kommentare

Das WM-Märchen ist beendet.

Mit dem 0:3 gegen Europameister Spanien verabschiedet sich das ÖFB-Team von der Weltmeisterschaft. Die Enttäuschung ist groß – trotzdem bleibt ein historisches Turnier.

Erstmals seit 1954 übersteht Österreich die Gruppenphase, feiert den ersten WM-Sieg seit 1990 und steht wieder in einer K.o.-Phase.

Doch was bleibt von diesem Turnier? Überwiegt der Stolz oder müssen die spielerischen Probleme kritisch aufgearbeitet werden?

"Die WM braucht man gar nicht kritisch betrachten. Das Team hat mental und kämpferisch alles gegeben", meint YouTube-User Michael. MrReese sieht hingegen Nachholbedarf: "Man muss kritisch sein. Vorne fehlt die Idee und Präzision. Wie will man gegen gute Teams bestehen, wenn man nicht weiß, wie man ein Tor erzielt"

Hier ansehen:

Jetzt erhältlich: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

WM-Watchparty JETZT LIVE: Österreich gegen Spanien

WM-Watchparty JETZT LIVE: Österreich gegen Spanien

Fußball WM
4
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?

Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?

Fußball WM
47
So würden wir gegen Spanien aufstellen

So würden wir gegen Spanien aufstellen

Fußball WM
14
Deine ÖFB-Startelf gegen Spanien - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Spanien - Stimme ab!

ÖFB-Team
43
Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Spanien aufstellen

Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Spanien aufstellen

ÖFB-Team
5
Auf wen setzt Rangnick gegen Spanien?

Auf wen setzt Rangnick gegen Spanien?

ÖFB-Team
29
Rangnick: "Über uns hinauswachsen!"

Rangnick: "Über uns hinauswachsen!"

ÖFB-Team
19

Kommentare

ÖFB-Legionäre ÖFB-Team Fußball Spanien (Fußball) FIFA WM 2026 LAOLA1+ Ansakonferenz Ralf Rangnick Österreich (Team, Fußball) Spanien (Team, Fußball) Sport-Talk ÖFB-Teamchef Fußball-WM Sechzehntel-Finale Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch Julia Haunschmid