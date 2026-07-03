Österreichs WM-Aus: Was bleibt?

Das WM-Märchen ist beendet.

Mit dem 0:3 gegen Europameister Spanien verabschiedet sich das ÖFB-Team von der Weltmeisterschaft. Die Enttäuschung ist groß – trotzdem bleibt ein historisches Turnier.

Erstmals seit 1954 übersteht Österreich die Gruppenphase, feiert den ersten WM-Sieg seit 1990 und steht wieder in einer K.o.-Phase.

Doch was bleibt von diesem Turnier? Überwiegt der Stolz oder müssen die spielerischen Probleme kritisch aufgearbeitet werden?

"Die WM braucht man gar nicht kritisch betrachten. Das Team hat mental und kämpferisch alles gegeben", meint YouTube-User Michael. MrReese sieht hingegen Nachholbedarf: "Man muss kritisch sein. Vorne fehlt die Idee und Präzision. Wie will man gegen gute Teams bestehen, wenn man nicht weiß, wie man ein Tor erzielt"

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