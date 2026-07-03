Endstand
3:01:0 , 2:0
-
Mikel Oyarzabal
-
Pedro Porro
-
Mikel Oyarzabal
NEWS
Die Tore im Video: So scheidet Österreich gegen Spanien aus
Österreich muss sich im WM-Sechzehntelfinale gegen Mitfavorit Spanien klar geschlagen geben. Die Highlights des Spiels im Video:
Österreichs Nationalteam ist bei der WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden.
Die ÖFB-Auswahl verliert im Los Angeles Stadium gegen Spanien nach Toren von Mikel Oyarzabal und Pedro Porro 0:3.
Während für Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998 beendet ist, gewinnt Spanien erstmals seit dem WM-Finale 2010 ein K.o.-Match bei einem Weltturnier - und das verdient. Die Iberer haben Chancen auf mehr Tore, das ÖFB-Team keine einzige zwingende.