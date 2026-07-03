Spanien Spanien ESP Österreich Österreich AUT
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Mikel Oyarzabal
  • Pedro Porro
  • Mikel Oyarzabal
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Die Tore im Video: So scheidet Österreich gegen Spanien aus

Österreich muss sich im WM-Sechzehntelfinale gegen Mitfavorit Spanien klar geschlagen geben. Die Highlights des Spiels im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Nationalteam ist bei der WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden.

Die ÖFB-Auswahl verliert im Los Angeles Stadium gegen Spanien nach Toren von Mikel Oyarzabal und Pedro Porro 0:3.

Während für Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998 beendet ist, gewinnt Spanien erstmals seit dem WM-Finale 2010 ein K.o.-Match bei einem Weltturnier - und das verdient. Die Iberer haben Chancen auf mehr Tore, das ÖFB-Team keine einzige zwingende.

Die Highlights der Partie im VIDEO:

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