Die Tore im Video: So scheidet Österreich gegen Spanien aus

Österreichs Nationalteam ist bei der WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden.

Die ÖFB-Auswahl verliert im Los Angeles Stadium gegen Spanien nach Toren von Mikel Oyarzabal und Pedro Porro 0:3.

Während für Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998 beendet ist, gewinnt Spanien erstmals seit dem WM-Finale 2010 ein K.o.-Match bei einem Weltturnier - und das verdient. Die Iberer haben Chancen auf mehr Tore, das ÖFB-Team keine einzige zwingende.

Die Highlights der Partie im VIDEO: