VAR-Wirbel in Nachspielzeit! Doch Portugal eliminiert Kroatien

Im Sechzehntelfinale der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 trennen sich Portugal und Kroatien mit 2:1.

In der ersten Halbzeit fallen keine Tore, zwar haben sowohl die Kroaten als auch die Portugiesen einige Chancen, doch zunächst wird mit Treffern gespart.

Renato Veiga hat in der 16. Spielminute noch die größte Chance der ersten Halbzeit. Der Portugiese kommt völlig frei nach einem Eckball zum Kopfball, doch setzt den Ball über das Tor von Livakovic.

Kroatien aktiver in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch.

In der 53. Minute bringt Ivan Perisic die Kroaten mit 1:0 in Führung. Die Portugiesen können eine Flanke von Josip Stanisic nicht gut wegverteidigen und somit landet der Ball vor den Beinen von Perisic, der nur noch einschieben muss.

Danach erzielt der zur Halbzeit eingewechselte Igor Matanovic das vermeintliche 2:0 für die Kroaten, doch Assistgeber Vlasic steht im Abseits (56.).

CR7 trifft erstmals in K.o.-Runde

Auch Cristiano Ronaldo darf jubeln. Ronaldo pflückt sich einen langen Ball elegant mit dem Spann aus der Luft und spitzelt den Ball an Livakovic vorbei, doch Ronaldo steht im Abseits.

Wenige Minuten später ist es dann doch soweit: Bei einer Ecke klammert sich Vlasic an seinen Gegenspieler und bringt diesen zu Fall. Der daraus resultierende Strafstoß ist Chef-Sache.

CR7 legt sich den Ball zurecht und verwandelt sicher in die Mitte (68.) und trifft damit erstmals in einem K.o.-Spiel.

Dramatische Nachspielzeit

In der 80. Minute sind es erneut die Kroaten die jubeln. Petar Sucic wird in die Tiefe geschickt und kann Diogo Costa im Eins-gege-Eins überwinden, doch auch Sucic startet aus einer Abseitsposition.

In der vierten Minute der Nachspielzeit bedient Rafael Leao den eingewechselten Goncalo Ramos. Der Stürmer setzt sich im Kopfball-Duell durch und netzt zum 2:1.

In der Nachspielzeit treffen dann tatsächlich noch die Kroaten in der 13. Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich. Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld verlängert Matanovic wohl den Ball an den zweiten Pfosten, wo Pasalic kurz vor Gvardiols vermeintlichem Ausgleichstreffer klar im Abseits steht.

Allerdings belegen die TV-Bilder nicht wirklich, ob Matanovic den Ball tatsächlich verlängert hat und sich somit Pasalic in weiterer Folge im Abseits befunden hat. Nach einem Onfield-Review des norwegischen Unparteiischen Espen Eskaas wird das Tor schließlich zurückgenommen und es bleibt beim 2:1 für Portugal.

Durch den Sieg trifft Portugal im Achtelfinale auf Österreich-Bezwinger Spanien. (>>>> Hier geht es zum Turnierbaum)