Das ÖFB-Team trauert: "Wir werden Zeit brauchen..."

Ein wenig anders sieht es Nicolas Seiwald, der anerkennt, dass die Iberer schon Mitte der zweiten Hälfte das Heft ganz fest in die Hand nahmen.

"Bis zur ersten Trinkpause waren wir richtig gut dabei, haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Spanien ist natürlich auch nicht blöd, sie stellen ihr Spiel um und haben uns dann zeitweise ein bisschen hergespielt. Es ist sehr bitter gelaufen", sagt der Salzburger.

Eine glasklare Angelegenheit

Die Qualität des amtierenden Europameisters auf dem Platz zu sehen und zu spüren, hat auch die ÖFB-Kicker sichtlich beeindruckt.

Alaba sagt: "Sie haben in den 90 Minuten gezeigt, wozu sie fähig sind. Sie haben als Mannschaft den Ball laufen lassen, in Phasen, in denen das nicht jede Mannschaft kann."

Letztendlich war es eine glasklare Angelegenheit. Deutlicher, als sich das die ÖFB-Kicker vorgestellt hatten.

"So weit weg"

"Wir sind sehr enttäuscht, dass wir so weit weg waren. Wir haben es verpasst, unsere Umschaltmöglichkeiten zu nutzen. Schade, dass wir es nicht hingekriegt haben, ebenbürtig zu sein. Wir haben uns von diesem Spiel mehr erhofft", sagt Michael Gregoritsch.

Also geht es für Österreich nach Hause. Schlusswort Marko Arnautovic: "Wir haben es probiert, leider hat es nicht geklappt."