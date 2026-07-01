WM-Programm, 2. Juli: Österreich fordert Europameister Spanien

Die Sechzehntelfinals bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu!

Die ersten Achtelfinal-Duelle stehen bereits fest, mehrere Top-Nationen müssen sich dafür erst qualifizieren. Österreich will die Überraschung schaffen.

Ein Überblick über den Zeitplan am 2. Juli:

Programm, 2. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: USA - Bosnien-Herzegowina (LIVE-Ticker >>>)

Zwei Siege, eine Niederlage gegen die bereits ausgeschiedene Türkei im unbedeutenden letzten Gruppenspiel - das ist die bisherige Bilanz von Co-Gastgeber USA.

Die USA wollen ins Achtelfinale - und die eigene Bilanz in K.o.-Duellen aufbessern. In den letzten acht K.o.-Spielen bei Weltmeisterschaften gab es für die Vereinigten Staaten sieben Niederlagen.

Die USA haben Probleme mit Gegnern aus Europa. Die letzten zehn Spiele gegen europäische Teams gingen allesamt verloren.

Als Gruppendritter hinter der Schweiz und Kanada ist Bosnien-Herzegowina in diesem Duell der Underdog. Bislang musste das Team sechs Gegentreffer hinnehmen, in allen sechs Spielen der bosnischen WM-Historie blieb man nie ohne Gegentreffer.

21:00 Uhr: Spanien - Österreich (LIVE-Ticker >>>)

Spanien ist in dieser Begegnung der klare Favorit. Amtierender Europameister, WM-Mitfavorit - und erstmals bei einer WM ohne Gegentor durch die Gruppenphase gekommen. 13 Spiele in Folge hat Spanien nicht mehr verloren.

Nach einem unvergleichlich spannenden Finish im Spiel gegen Algerien hat die ÖFB-Elf eigentlich nichts mehr zu verlieren - und vielleicht auch etwas Rückenwind.

Für den ÖFB ist es die erste Teilnahme an einer WM-K.o.-Runde seit 1954.

Die Bilanz spricht für Spanien: In den letzten fünf Spielen gewannen die Südeuropäer viermal und holten ein Remis. Aber: Das bislang einzige Aufeinandertreffen bei einer WM ging an Österreich! 1978, 2:1.

Programm, 3. Juli (MESZ):

01:00 Uhr: Portugal - Kroatien (LIVE-Ticker >>>)

Der Nations-League-Sieger ging als einer der Top-Favoriten auf den Titel in dieses Turnier. Nach drei Spielen konnten sie jedoch noch nicht so richtig überzeugen.

Am Ende landete man in der Gruppe hinter Kolumbien nur auf Rang zwei. Einzig die Partie gegen Usbekistan wurde deutlich gewonnen. Gegen Kolumbien und DR Kongo trennte man sich Unentschieden.

Doch auch der Vize-Weltmeister von 2018 ist noch nicht in Top-Form. Gegen England gab es zum Auftakt eine deutliche 2:4-Niederlage. Immerhin wurden die Partien gegen Panama und Ghana knapp gewonnen.

05:00 Uhr: Schweiz - Algerien (LIVE-Ticker >>>)

Die Eidgenossen marschierten ungeschlagen durch ihre Gruppe. Co-Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina wurden bezwungen, gegen Katar gab es zum Auftakt ein überraschendes Remis.

Algerien hat sich in der Gruppe mit dem ÖFB-Team Rang drei erspielt. Jordanien wurde besiegt, gegen Österreich gab es das spektakuläre 3:3-Remis und gegen Argentinien war man chancenlos.

Die Schweizer werden in diese Partie wohl leicht favorisiert gehen, eine klare Angelegenheit wird es aber wohl nicht werden.

20:00 Uhr: Australien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

Das Duell zweier Gruppenzweiter bei dieser Weltmeisterschaft.

Australien schlug zum Auftakt die Türkei mit 2:0, kassierte dann eine Niederlage gegen die USA. Zum Abschluss trennte man sich mit Paraguay, die jüngst Deutschland aus dem Turnier geschmissen haben, torlos.

Ägypten hingegen ist immerhin noch ungeschlagen bei diesem Großereignis. Gegen Belgien und den Iran holte man einen Punkt, Neuseeland wurde mit 3:1 geschlagen.

WM 2026: Das sind die Sechzehntelfinal-Duelle >>>