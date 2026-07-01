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WM-Programm, 2. Juli: Österreich fordert Europameister Spanien

Die ÖFB-Elf trifft im Sechzehntelfinale der FIFA WM 2026 ausgerechnet auf Europameister Spanien. Das WM-Programm am 2. Juli:

WM-Programm, 2. Juli: Österreich fordert Europameister Spanien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Sechzehntelfinals bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu!

Die ersten Achtelfinal-Duelle stehen bereits fest, mehrere Top-Nationen müssen sich dafür erst qualifizieren. Österreich will die Überraschung schaffen.

Ein Überblick über den Zeitplan am 2. Juli:

Programm, 2. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: USA - Bosnien-Herzegowina (LIVE-Ticker >>>)

  • Zwei Siege, eine Niederlage gegen die bereits ausgeschiedene Türkei im unbedeutenden letzten Gruppenspiel - das ist die bisherige Bilanz von Co-Gastgeber USA.

  • Die USA wollen ins Achtelfinale - und die eigene Bilanz in K.o.-Duellen aufbessern. In den letzten acht K.o.-Spielen bei Weltmeisterschaften gab es für die Vereinigten Staaten sieben Niederlagen.

  • Die USA haben Probleme mit Gegnern aus Europa. Die letzten zehn Spiele gegen europäische Teams gingen allesamt verloren.

  • Als Gruppendritter hinter der Schweiz und Kanada ist Bosnien-Herzegowina in diesem Duell der Underdog. Bislang musste das Team sechs Gegentreffer hinnehmen, in allen sechs Spielen der bosnischen WM-Historie blieb man nie ohne Gegentreffer.

21:00 Uhr: Spanien - Österreich (LIVE-Ticker >>>)

  • Spanien ist in dieser Begegnung der klare Favorit. Amtierender Europameister, WM-Mitfavorit - und erstmals bei einer WM ohne Gegentor durch die Gruppenphase gekommen. 13 Spiele in Folge hat Spanien nicht mehr verloren.

  • Nach einem unvergleichlich spannenden Finish im Spiel gegen Algerien hat die ÖFB-Elf eigentlich nichts mehr zu verlieren - und vielleicht auch etwas Rückenwind.

  • Für den ÖFB ist es die erste Teilnahme an einer WM-K.o.-Runde seit 1954.

  • Die Bilanz spricht für Spanien: In den letzten fünf Spielen gewannen die Südeuropäer viermal und holten ein Remis. Aber: Das bislang einzige Aufeinandertreffen bei einer WM ging an Österreich! 1978, 2:1.

Programm, 3. Juli (MESZ):

01:00 Uhr: Portugal - Kroatien (LIVE-Ticker >>>)

  • Der Nations-League-Sieger ging als einer der Top-Favoriten auf den Titel in dieses Turnier. Nach drei Spielen konnten sie jedoch noch nicht so richtig überzeugen.

  • Am Ende landete man in der Gruppe hinter Kolumbien nur auf Rang zwei. Einzig die Partie gegen Usbekistan wurde deutlich gewonnen. Gegen Kolumbien und DR Kongo trennte man sich Unentschieden.

  • Doch auch der Vize-Weltmeister von 2018 ist noch nicht in Top-Form. Gegen England gab es zum Auftakt eine deutliche 2:4-Niederlage. Immerhin wurden die Partien gegen Panama und Ghana knapp gewonnen.

05:00 Uhr: Schweiz - Algerien (LIVE-Ticker >>>)

  • Die Eidgenossen marschierten ungeschlagen durch ihre Gruppe. Co-Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina wurden bezwungen, gegen Katar gab es zum Auftakt ein überraschendes Remis.

  • Algerien hat sich in der Gruppe mit dem ÖFB-Team Rang drei erspielt. Jordanien wurde besiegt, gegen Österreich gab es das spektakuläre 3:3-Remis und gegen Argentinien war man chancenlos.

  • Die Schweizer werden in diese Partie wohl leicht favorisiert gehen, eine klare Angelegenheit wird es aber wohl nicht werden.

20:00 Uhr: Australien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

  • Das Duell zweier Gruppenzweiter bei dieser Weltmeisterschaft.

  • Australien schlug zum Auftakt die Türkei mit 2:0, kassierte dann eine Niederlage gegen die USA. Zum Abschluss trennte man sich mit Paraguay, die jüngst Deutschland aus dem Turnier geschmissen haben, torlos.

  • Ägypten hingegen ist immerhin noch ungeschlagen bei diesem Großereignis. Gegen Belgien und den Iran holte man einen Punkt, Neuseeland wurde mit 3:1 geschlagen.

WM 2026: Das sind die Sechzehntelfinal-Duelle >>>

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
1974 - BR Deutschland

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