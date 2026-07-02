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WM-Update: Furiose Aufholjagd der Belgier, USA souverän weiter

Belgien holt im Sechzehntelfinale gegen den Senegal in den Schlussminuten einen 0:2-Rückstand auf und rettet sich. Die USA schlagen Bosnien und Herzegowina.

WM-Update: Furiose Aufholjagd der Belgier, USA souverän weiter Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

  • Die USA lassen nichts anbrennen. Der dritte WM-Gastgeber präsentiert sich weiterhin souverän und steht im Achtelfinale.

Im Sechzehntelfinale werfen die USA Bosnien und Herzegowina aus dem Turnier>>>

  • Belgien dreht gegen den Senegal spät einen 0:2-Rückstand und ziehen durch einen Last-Minute-Elfmeter in der Verlängerung ins Achtelfinale ein.

Belgien dreht dank VAR-Elfer in letzter Minute das Spiel>>>

  • Österreichs Teamchef will gegen Turnierfavorit Spanien die große Sensation schaffen. Das macht Rangnick und Co. Hoffnung:

Rangnick vor Spanien-Duell: "Über uns hinauswachsen!">>>

  • Bundespräsident Alexander Van der Bellen hofft, dass die Eltern ihre Kinder ausnahmsweise länger aufbleiben lassen.

Vor ÖFB-Kracher: Van der Bellen appelliert an die Eltern>>>

  • Die "Furia Roja" geht als klarer Favorit in die Partie gegen Österreich, hat aber vor allem in der Offensive einige Personalsorgen.

Einige Fragezeichen: So geht es Spaniens Angeschlagenen>>>

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