WM-Update: Furiose Aufholjagd der Belgier, USA souverän weiter

Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

Die USA lassen nichts anbrennen. Der dritte WM-Gastgeber präsentiert sich weiterhin souverän und steht im Achtelfinale.

Im Sechzehntelfinale werfen die USA Bosnien und Herzegowina aus dem Turnier>>>

Belgien dreht gegen den Senegal spät einen 0:2-Rückstand und ziehen durch einen Last-Minute-Elfmeter in der Verlängerung ins Achtelfinale ein.

Belgien dreht dank VAR-Elfer in letzter Minute das Spiel>>>

Österreichs Teamchef will gegen Turnierfavorit Spanien die große Sensation schaffen. Das macht Rangnick und Co. Hoffnung:

Rangnick vor Spanien-Duell: "Über uns hinauswachsen!">>>

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hofft, dass die Eltern ihre Kinder ausnahmsweise länger aufbleiben lassen.

Vor ÖFB-Kracher: Van der Bellen appelliert an die Eltern>>>

Die "Furia Roja" geht als klarer Favorit in die Partie gegen Österreich, hat aber vor allem in der Offensive einige Personalsorgen.

Einige Fragezeichen: So geht es Spaniens Angeschlagenen>>>