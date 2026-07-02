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Highlighs: Belgische Aufholjagd gegen SenegalFIFA WM 2026
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WM-Update: Furiose Aufholjagd der Belgier, USA souverän weiter
Belgien holt im Sechzehntelfinale gegen den Senegal in den Schlussminuten einen 0:2-Rückstand auf und rettet sich. Die USA schlagen Bosnien und Herzegowina.
Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:
Die USA lassen nichts anbrennen. Der dritte WM-Gastgeber präsentiert sich weiterhin souverän und steht im Achtelfinale.
Im Sechzehntelfinale werfen die USA Bosnien und Herzegowina aus dem Turnier>>>
Belgien dreht gegen den Senegal spät einen 0:2-Rückstand und ziehen durch einen Last-Minute-Elfmeter in der Verlängerung ins Achtelfinale ein.
Belgien dreht dank VAR-Elfer in letzter Minute das Spiel>>>
Österreichs Teamchef will gegen Turnierfavorit Spanien die große Sensation schaffen. Das macht Rangnick und Co. Hoffnung:
Rangnick vor Spanien-Duell: "Über uns hinauswachsen!">>>
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hofft, dass die Eltern ihre Kinder ausnahmsweise länger aufbleiben lassen.
Vor ÖFB-Kracher: Van der Bellen appelliert an die Eltern>>>
Die "Furia Roja" geht als klarer Favorit in die Partie gegen Österreich, hat aber vor allem in der Offensive einige Personalsorgen.