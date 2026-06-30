WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase

Die Sechzehntelfinals bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu!

Die ersten Achtelfinal-Duelle stehen bereits fest, mehrere Top-Nationen müssen sich dafür erst qualifizieren. England und Belgien wollen einen der begehrten Plätze.

Ein Überblick über den Zeitplan am 1. Juli:

Programm, 1. Juli (MESZ):

03:00 Uhr: Mexiko - Ecuador (LIVE-Ticker >>>)

Der Co-Gastgeber hat eine perfekte Gruppenphase gespielt. Die Mexikaner gewannen alle drei Spiele gegen Südafrika, Südkorea und Tschechien.

Ecuador hingegen tat sich in der Gruppe überraschend schwer. Die Südamerikaner, die in der Quali noch überzeugt hatten, holten erst im letzten Spiel durch einen überraschenden Sieg gegen Deutschland das Ticket für die K.o.-Phase.

Es wird eine ausgeglichene Partie erwartet. Mexiko baut auf den Heimvorteil, Ecuador auf die stabile Defensive.

18:00 Uhr: England - DR Kongo (LIVE-Ticker >>>)

Die "Three Lions" gehen als klarer Favorit in die Begegnung gegen das Überraschungsteam aus Afrika.

In der Gruppenphase blieb die Elf von Thomas Tuchel ungeschlagen, holte zwei klare Siege und ein torloses Remis gegen Ghana.

DR Kongo hingegen kämpfte sich in einer schweren Gruppe ins Sechzehntelfinale. Gegen Kolumbien gab es eine knappe Niederlage, gegen Portugal holte man ein Remis und zum Abschluss wurde Usbekistan besiegt.

22:00 Uhr: Belgien - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

Die "Roten Teufel" taten sich in der Gruppe noch schwer. Erst im letzten Gruppenspiel wurde mit einem 5:1-Kantersieg gegen Neuseeland das Sechzehntelfinale erreicht.

Zuvor gab es nur Remis gegen den Iran und Ägypten. Dennoch besitzt der ewige "Geheimfavorit" noch immer viel Qualität in der Offensive.

Auch der Senegal qualifizierte sich mit einem 5:0-Kantersieg gegen den Irak für das Sechzehntelfinale. Zuvor gab es Niederlagen gegen Frankreich und Norwegen.

Programm, 2. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: USA - Bosnien-Herzegowina (LIVE-Ticker >>>)

Zwei Siege, eine Niederlage gegen die bereits ausgeschiedene Türkei im unbedeutenden letzten Gruppenspiel - das ist die bisherige Bilanz von Co-Gastgeber USA.

Die USA wollen ins Achtelfinale - und die eigene Bilanz in K.o.-Duellen aufbessern. In den letzten acht K.o.-Spielen bei Weltmeisterschaften gab es für die Vereinigten Staaten sieben Niederlagen.

Die USA hat Probleme mit Gegnern aus Europa. Die letzten zehn Spiele gegen europäische Teams gingen allesamt verloren.

Als Gruppendritter hinter der Schweiz und Kanada ist Bosnien-Herzegowina in diesem Duell der Underdog. Bislang musste das Team sechs Gegentreffer hinnehmen, in allen sechs Spielen der bosnischen WM-Historie blieb man nie ohne Gegentreffer.

21:00 Uhr: Spanien - Österreich (LIVE-Ticker >>>)

Spanien ist in dieser Begegnung der klare Favorit. Amtierender Europameister, WM-Mitfavorit - und erstmals bei einer WM ohne Gegentor durch die Gruppenphase gekommen. 13 Spiele in Folge hat Spanien nicht mehr verloren.

Nach einem unvergleichlich spannenden Finish im Spiel gegen Algerien hat die ÖFB-Elf eigentlich nichts mehr zu verlieren - und vielleicht auch etwas Rückenwind.

Für den ÖFB ist es die erste Teilnahme an einer WM-K.o.-Runde seit 1954.

Die Bilanz spricht für Spanien: In den letzten fünf Spielen gewannen die Südeuropäer viermal und holten ein Remis. Aber: Das bislang einzige Aufeinandertreffen bei einer WM ging an Österreich! 1978, 2:1.

WM 2026: Das sind die Sechzehntelfinal-Duelle >>>