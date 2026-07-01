In der K.o.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft müssen die USA gegen Bosnien-Herzegowina bestehen (Donnerstag, ab 2 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Als Gruppenerster der Gruppe D mussten sich die USA am letzten Spieltag der Türkei geschlagen geben.

Mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 5:6 qualifizierten sich die Bosnier über die Wertung der besten Gruppendritten für das Sechzehntelfinale.

Der Sieger bekommt es im Achtelfinale entweder mit Belgien oder dem Senegal zu tun.

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USA - Bosnien-Herzegowina im LIVE-Ticker: