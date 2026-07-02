Belgien BEL
Senegal SEN
Nach Verläng.
3:20:1 , 2:1 , 1:0
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Habib Diarra
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Ismaila Sarr
NEWS
VIDEO: Belgische Aufholjagd gegen den Senegal
Bis zur Schlussphase sieht es nach einem Aus der "Red Devils" aus, dann folgt doch noch die Wende. Highlights:
Ein klassisches Drama der K.o.-Phase spielt sich im WM-Sechzehntelfinale zwischen Belgien und dem Senegal ab!
Die Westafrikaner führen bis tief in die Schlussphase, müssen dann aber wegen eines Doppelschlags der "Red Devils" in die Verlängerung.
Dort geht das Spiel auf bitterste Weise im allerletzten Moment verloren (Spielbericht>>>).