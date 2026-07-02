Belgien Belgien BEL
Senegal Senegal SEN
Nach Verläng.
3:2
0:1 , 2:1 , 1:0
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VIDEO: Belgische Aufholjagd gegen den Senegal

Bis zur Schlussphase sieht es nach einem Aus der "Red Devils" aus, dann folgt doch noch die Wende. Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
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Ein klassisches Drama der K.o.-Phase spielt sich im WM-Sechzehntelfinale zwischen Belgien und dem Senegal ab!

Die Westafrikaner führen bis tief in die Schlussphase, müssen dann aber wegen eines Doppelschlags der "Red Devils" in die Verlängerung.

Dort geht das Spiel auf bitterste Weise im allerletzten Moment verloren (Spielbericht>>>).

Die Highlights des Spiels:

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
1974 - BR Deutschland

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