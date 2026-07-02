VIDEO: Belgische Aufholjagd gegen den Senegal

Ein klassisches Drama der K.o.-Phase spielt sich im WM-Sechzehntelfinale zwischen Belgien und dem Senegal ab!

Die Westafrikaner führen bis tief in die Schlussphase, müssen dann aber wegen eines Doppelschlags der "Red Devils" in die Verlängerung.

Dort geht das Spiel auf bitterste Weise im allerletzten Moment verloren (Spielbericht>>>).

Die Highlights des Spiels: