Vor ÖFB-Kracher: Van der Bellen appelliert an die Eltern

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Tag vor dem WM-Schlager Österreichs im Sechzehntelfinale gegen Spanien (ab 21:00 Uhr im LIVE-TICKER>>>) mit einem besonderen Anliegen an alle Eltern herangetreten.

Da das Spiel in Los Angeles stattfindet und aufgrund der Zeitverschiebung erst um 21.00 Uhr beginnt, habe er "eine Bitte im Namen Ihrer Kinder: Lassen Sie sie heute, also am Donnerstag, ein wenig länger aufbleiben", meinte der 82-Jährige in einem Instagram-Video, umringt von Kindern.

"Ja, bis spät in die Nacht hinein fernsehen ist nicht gut, ich weiß das. Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu, damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können", meinte das Staatsoberhaupt weiter und setzte fort:

"Solche Erinnerungen nimmt man doch sein Leben lang mit. Und obendrein haben wir derzeit die letzten Tage vor den Ferien. Alles Liebe und an alle Kinder: Viel Spaß beim Anfeuern!"