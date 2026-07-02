Die USA lassen nichts anbrennen: Der dritte Gastgeber ist weiter

Auch der dritte Gastgeber der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht im Achtelfinale!

Im Sechzehntelfinale werfen die USA und Bosnien und Herzegowina mit 2:0 aus dem Turnier.

Die erste Hälfte zeichnet ein eindeutiges Bild: Die USA versuchen, den tiefen Block der Bosnier zu bespielen.

In der 32. Minute zappelt der Ball im Netz: Nach einem Fehler der Bosnier im Spielaufbau schalten die US-Amerikaner blitzschnell um und suchen Folarin Balogun im Sturmzentrum. Der Stürmer der AS Monaco lässt den letzten Verteidiger aussteigen und schiebt den Ball ins Tor, doch Balogun steht knapp im Abseits.

Der zweite Versuch sitzt

Kurz vor der Halbzeit gelingt ihm doch der Führungstreffer. Malik Tillman will auf Balogun durchstecken, doch sein Pass wird von Radeljic abgelenkt. Der Ball landet doch beim gedachten Empfänger, der Vasilj auf dem falschen Fuß erwischt und zum 1:0 einschiebt (45.).

In der siebten Minute der Nachspielzeit trifft erneut Balogun nach Kopfball-Vorlage von Dest nur die Latte.

Platzverweis bringt die Spannung zurück

In der 65. Minute zückt der brasilianische Schiedsrichter Raphael Claus die Rote Karte. Torjäger Balogun trifft in einem Zweikampf Muharemovic unglücklich mit der offenen Sohle am Sprunggelenk und muss vom Feld.

Auch in Unterzahl bleiben die Gastgeber am Drücker: Erst drückt Pulisic einen geblockten Schuss alleine vor dem Tor über die Linie, ist dabei aber vorn (79.).

Nur wenige Momente später tritt Tillman einen guten Freistoß, Vasilj kommt zwar noch ran, kann die Entscheidung aber nicht verhindern (82.).

Durch den Sieg über Bosnien und Herzegowina stehen die USA im Achtelfinale und treffen dort auf Belgien. (HIER geht es zum Turnierbaum>>>).