USA USA USA
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Folarin Balogun
  • Malik Tillman
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Die USA lassen nichts anbrennen: Der dritte Gastgeber ist weiter

Trotz Unterzahl können die US-Amerikaner in der Schlussphase noch nachlegen.

Die USA lassen nichts anbrennen: Der dritte Gastgeber ist weiter Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auch der dritte Gastgeber der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht im Achtelfinale!

Im Sechzehntelfinale werfen die USA und Bosnien und Herzegowina mit 2:0 aus dem Turnier.

Die erste Hälfte zeichnet ein eindeutiges Bild: Die USA versuchen, den tiefen Block der Bosnier zu bespielen.

In der 32. Minute zappelt der Ball im Netz: Nach einem Fehler der Bosnier im Spielaufbau schalten die US-Amerikaner blitzschnell um und suchen Folarin Balogun im Sturmzentrum. Der Stürmer der AS Monaco lässt den letzten Verteidiger aussteigen und schiebt den Ball ins Tor, doch Balogun steht knapp im Abseits.

Der zweite Versuch sitzt

Kurz vor der Halbzeit gelingt ihm doch der Führungstreffer. Malik Tillman will auf Balogun durchstecken, doch sein Pass wird von Radeljic abgelenkt. Der Ball landet doch beim gedachten Empfänger, der Vasilj auf dem falschen Fuß erwischt und zum 1:0 einschiebt (45.).

In der siebten Minute der Nachspielzeit trifft erneut Balogun nach Kopfball-Vorlage von Dest nur die Latte.

Platzverweis bringt die Spannung zurück

In der 65. Minute zückt der brasilianische Schiedsrichter Raphael Claus die Rote Karte. Torjäger Balogun trifft in einem Zweikampf Muharemovic unglücklich mit der offenen Sohle am Sprunggelenk und muss vom Feld.

Auch in Unterzahl bleiben die Gastgeber am Drücker: Erst drückt Pulisic einen geblockten Schuss alleine vor dem Tor über die Linie, ist dabei aber vorn (79.).

Nur wenige Momente später tritt Tillman einen guten Freistoß, Vasilj kommt zwar noch ran, kann die Entscheidung aber nicht verhindern (82.).

Durch den Sieg über Bosnien und Herzegowina stehen die USA im Achtelfinale und treffen dort auf Belgien. (HIER geht es zum Turnierbaum>>>).

Mehr zum Thema

WM LIVE: Sechzehntelfinale USA - Bosnien-Herzegowina

WM LIVE: Sechzehntelfinale USA - Bosnien-Herzegowina

Fußball WM
WM heute: Dieser TV-Sender zeigt USA - Bosnien-Herzegowina

WM heute: Dieser TV-Sender zeigt USA - Bosnien-Herzegowina

Fußball WM
Bei WM-Sieg der USA: NASA will Ball zum Mond schießen

Bei WM-Sieg der USA: NASA will Ball zum Mond schießen

Fußball WM
8
WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase

WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase

Fußball WM
1
Spanien-Coach De la Fuente warnt vor ÖFB-Team

Spanien-Coach De la Fuente warnt vor ÖFB-Team

Fußball WM
Belgien dreht dank VAR-Elfer in letzter Minute das Spiel

Belgien dreht dank VAR-Elfer in letzter Minute das Spiel

Fußball WM
Einige Fragezeichen: So geht es Spaniens Angeschlagenen

Einige Fragezeichen: So geht es Spaniens Angeschlagenen

Fußball WM
1

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

FIFA WM 2026 Fußball WM USA (Team, Fußball) Bosnien-Herzegowina