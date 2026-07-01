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WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase

Die "Three Lions" kriegen es im Sechzehntelfinale mit einem Außenseiter zu tun, Belgien hat ein afrikanisches Top-Team als Gegner. Das WM-Programm am 1. Juli:

WM-Programm: Is it coming home? England startet in die K.o.-Phase Foto: © IMAGO / Sportimage
Textquelle: © LAOLA1
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Die Sechzehntelfinals bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu!

Die ersten Achtelfinal-Duelle stehen bereits fest, mehrere Top-Nationen müssen sich dafür erst qualifizieren. England und Belgien wollen einen der begehrten Plätze.

Ein Überblick über den Zeitplan am 1. Juli:

Programm, 1. Juli (MESZ):

18:00 Uhr: England - DR Kongo (LIVE-Ticker >>>)

  • Die "Three Lions" gehen als klarer Favorit in die Begegnung gegen das Überraschungsteam aus Afrika.

  • In der Gruppenphase blieb die Elf von Thomas Tuchel ungeschlagen, holte zwei klare Siege und ein torloses Remis gegen Ghana.

  • DR Kongo hingegen kämpfte sich in einer schweren Gruppe ins Sechzehntelfinale. Gegen Kolumbien gab es eine knappe Niederlage, gegen Portugal holte man ein Remis und zum Abschluss wurde Usbekistan besiegt.

22:00 Uhr: Belgien - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

  • Die "Roten Teufel" taten sich in der Gruppe noch schwer. Erst im letzten Gruppenspiel wurde mit einem 5:1-Kantersieg gegen Neuseeland das Sechzehntelfinale erreicht.

  • Zuvor gab es nur Remis gegen den Iran und Ägypten. Dennoch besitzt der ewige "Geheimfavorit" noch immer viel Qualität in der Offensive.

  • Auch der Senegal qualifizierte sich mit einem 5:0-Kantersieg gegen den Irak für das Sechzehntelfinale. Zuvor gab es Niederlagen gegen Frankreich und Norwegen.

Programm, 2. Juli (MESZ):

02:00 Uhr: USA - Bosnien-Herzegowina (LIVE-Ticker >>>)

  • Zwei Siege, eine Niederlage gegen die bereits ausgeschiedene Türkei im unbedeutenden letzten Gruppenspiel - das ist die bisherige Bilanz von Co-Gastgeber USA.

  • Die USA wollen ins Achtelfinale - und die eigene Bilanz in K.o.-Duellen aufbessern. In den letzten acht K.o.-Spielen bei Weltmeisterschaften gab es für die Vereinigten Staaten sieben Niederlagen.

  • Die USA hat Probleme mit Gegnern aus Europa. Die letzten zehn Spiele gegen europäische Teams gingen allesamt verloren.

  • Als Gruppendritter hinter der Schweiz und Kanada ist Bosnien-Herzegowina in diesem Duell der Underdog. Bislang musste das Team sechs Gegentreffer hinnehmen, in allen sechs Spielen der bosnischen WM-Historie blieb man nie ohne Gegentreffer.

21:00 Uhr: Spanien - Österreich (LIVE-Ticker >>>)

  • Spanien ist in dieser Begegnung der klare Favorit. Amtierender Europameister, WM-Mitfavorit - und erstmals bei einer WM ohne Gegentor durch die Gruppenphase gekommen. 13 Spiele in Folge hat Spanien nicht mehr verloren.

  • Nach einem unvergleichlich spannenden Finish im Spiel gegen Algerien hat die ÖFB-Elf eigentlich nichts mehr zu verlieren - und vielleicht auch etwas Rückenwind.

  • Für den ÖFB ist es die erste Teilnahme an einer WM-K.o.-Runde seit 1954.

  • Die Bilanz spricht für Spanien: In den letzten fünf Spielen gewannen die Südeuropäer viermal und holten ein Remis. Aber: Das bislang einzige Aufeinandertreffen bei einer WM ging an Österreich! 1978, 2:1.

WM 2026: Das sind die Sechzehntelfinal-Duelle >>>

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
1974 - BR Deutschland

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