Rangnick: "Über uns hinauswachsen!"

"Ein sehr besonderes Spiel", nennt es David Alaba. Und da wäre sogar noch das eine oder andere Superlativ angebracht.

Österreich trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Spanien (heute, ab 21 Uhr, im LIVE-Ticker >>>). "Wir treffen innerhalb von vier Spielen auf den zweiten Turnierfavoriten", streicht Ralf Rangnick hervor.

"Ewig kein Spiel mehr verloren"

Um zu beschreiben, welch Kaliber die Spanier sind, braucht der ÖFB-Teamchef nur ein paar Fakten.

"Das ist eine der spielstärksten Mannschaften, die es derzeit auf der Welt gibt. Sie haben schon ewig kein Spiel mehr verloren und in diesem Turnier noch kein Tor kassiert. Damit ist schon alles gesagt", so der Deutsche.

Kapitän David Alaba spricht von einer Mannschaft "mit enormer Qualität". "Sie spielen technisch versierten Fußball und haben Einzelspieler in ihren Reihen, die Spiele entscheiden können", so der Wiener weiter.

Die bisherigen K.o.-Spiele machen Hoffnung

Doch das ÖFB-Team will in diesem Spiel freilich nicht nur Statist sein. "Die Playoffs haben – mit Ausnahme des Frankreich-Spiels – gezeigt, dass sie extrem eng und spannend bis zum Schluss sind. Wir wollen dafür sorgen, dass das eines der ganz engen Spiele wird", sagt Rangnick.