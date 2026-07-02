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Rangnick: "Über uns hinauswachsen!"

Das ÖFB-Team will gegen Turnierfavorit Spanien die große Sensation schaffen. Das macht Rangnick und Co. Hoffnung:

Rangnick: "Über uns hinauswachsen!" Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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"Ein sehr besonderes Spiel", nennt es David Alaba. Und da wäre sogar noch das eine oder andere Superlativ angebracht.

Österreich trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Spanien (heute, ab 21 Uhr, im LIVE-Ticker >>>). "Wir treffen innerhalb von vier Spielen auf den zweiten Turnierfavoriten", streicht Ralf Rangnick hervor.

"Ewig kein Spiel mehr verloren"

Um zu beschreiben, welch Kaliber die Spanier sind, braucht der ÖFB-Teamchef nur ein paar Fakten.

"Das ist eine der spielstärksten Mannschaften, die es derzeit auf der Welt gibt. Sie haben schon ewig kein Spiel mehr verloren und in diesem Turnier noch kein Tor kassiert. Damit ist schon alles gesagt", so der Deutsche.

Kapitän David Alaba spricht von einer Mannschaft "mit enormer Qualität". "Sie spielen technisch versierten Fußball und haben Einzelspieler in ihren Reihen, die Spiele entscheiden können", so der Wiener weiter.

Die bisherigen K.o.-Spiele machen Hoffnung

Doch das ÖFB-Team will in diesem Spiel freilich nicht nur Statist sein. "Die Playoffs haben – mit Ausnahme des Frankreich-Spiels – gezeigt, dass sie extrem eng und spannend bis zum Schluss sind. Wir wollen dafür sorgen, dass das eines der ganz engen Spiele wird", sagt Rangnick.

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David Alaba und Co. wollen die Sensation
Foto: ©IMAGO / Icon Sportswire

Alaba ergänzt: "Wir haben den Gegner in den letzten Tagen analysiert, wir wollen unsere Lösungen auf den Platz bringen."

"...dann können wir sie ärgern"

"Wir wollen dagegenhalten, unser Gesicht zeigen, unsere Stärken auf den Platz bringen. Dann können wir auch solche Gegner ärgern", so der österreichische Abwehrchef.

Jenes Motto, das gegen Argentinien galt, gilt gewissermaßen genauso gegen Spanien. Es muss eigentlich ein perfektes Spiel her, um einen Gegner dieser Größenordnung zu besiegen.

"Über uns hinauswachsen"

"Wir werden alles in die Waagschale werfen, was die Mannschaft im Tank hat", sagt Rangnick.

Der Teamchef weiter: "Wir brauchen ein Spiel, in dem wir über uns hinauswachsen. Ich traue das der Mannschaft zu."

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