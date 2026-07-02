Rangnick: "Über uns hinauswachsen!"

Alaba ergänzt: "Wir haben den Gegner in den letzten Tagen analysiert, wir wollen unsere Lösungen auf den Platz bringen."
"...dann können wir sie ärgern"
"Wir wollen dagegenhalten, unser Gesicht zeigen, unsere Stärken auf den Platz bringen. Dann können wir auch solche Gegner ärgern", so der österreichische Abwehrchef.
Jenes Motto, das gegen Argentinien galt, gilt gewissermaßen genauso gegen Spanien. Es muss eigentlich ein perfektes Spiel her, um einen Gegner dieser Größenordnung zu besiegen.
"Über uns hinauswachsen"
"Wir werden alles in die Waagschale werfen, was die Mannschaft im Tank hat", sagt Rangnick.
Der Teamchef weiter: "Wir brauchen ein Spiel, in dem wir über uns hinauswachsen. Ich traue das der Mannschaft zu."