Spanien Spanien ESP Österreich Österreich AUT
Heute 21:00 Uhr
1 1.34
X 5.25
2 9.00
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Spanien-Coach De la Fuente warnt vor ÖFB-Team

Der Trainer des Europameisters findet lobende Worte für Österreich. Superstar Lamine Yamal ist voll einsatzbereit.

Spanien-Coach De la Fuente warnt vor ÖFB-Team Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © APA
Kommentare

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente sieht seine Mannschaft in einer guten körperlichen Verfassung, hat vor dem WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag (ab 21 Uhr MESZ/live ServusTV und im LIVE-Ticker >>>) aber dennoch vor Gegner Österreich gewarnt.

"Österreich ist eine sehr aggressive Mannschaft, sehr zielstrebig", erklärte der 65-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in seiner Pressekonferenz vor dem Spiel in Los Angeles. "Uns erwarten viele Zweikämpfe, dafür werden wir bereit sein."

Alle News zum ÖFB-Team >>>

"Dieser Stil passt wunderbar zu ihnen"

Die österreichische Schule sei von Disziplin, Kraft, physischer Stärke und einer gewissen Lufthoheit geprägt. "Sie haben das weiterentwickelt mit dem Nationalteam. Sie spielen zunehmend intensiver", meinte De la Fuente.

Dazu komme das hohe Pressing, das man nicht nur bei der WM, sondern vor allem davor in vielen Spielen des ÖFB-Teams gesehen habe. "Sie haben auch die richtigen Spieler dafür. Dieser Stil passt wunderbar zu ihnen."

Der Europameister will seinem eigenen, auf Ballbesitz ausgelegten Stil treu bleiben. "Wir werden sehen, welcher der sehr gegensätzlichen Ansätze sich durchsetzen wird", sagte Spaniens Coach.

"Sie sind beide gut." Sollten die Österreicher sehr tief und kompakt stehen, wie sie es im Turnierverlauf mitunter ebenfalls bereits praktiziert hatten, müsste sein Team den Ball mit Genauigkeit zirkulieren lassen.

"Wenn wir in ihrem Strafraum sind, brauchen wir Präzision. Wir kreieren gefährliche Situationen, aber wir müssen sie auch verwerten."

Yamal bereit für 90 Minuten und mehr

Yamal bereit für 90 Minuten und mehr
Lamine Yamal ist bereit für die volle Distanz.
Foto: ©IMAGO / Xinhua

Fünf Tore haben die Spanier in ihren drei WM-Spielen bisher erzielt - vier davon aber beim 4:0 gegen Saudi-Arabien.

Anlass zur Zuversicht gibt der sich ständig verbessernde Fitnesszustand von Lamine Yamal, den vor Turnierstart eine Oberschenkelverletzung zu schaffen gemacht hatte.

Eine Minutenbeschränkung für den Jungstar stellte De la Fuente nicht in Aussicht. "Lamine kann spielen, solange wir es von ihm wollen. Wir waren bei allen mit ihrer Reha-Zeit geduldig."

Einige Fragezeichen: So geht es Spaniens Angeschlagenen >>>

De la Fuente nimmt Mittelfeldstars in Schutz

Geduld und vor allem Respekt hatte De la Fuente auch für seine kritisierten Mittelfeldstars Rodri und Pedri eingefordert.

"Ich sehe, wie sie sich ständig verbessern. Es ist ein langes Turnier mit vielen Reisen, aber sie sind jetzt in sehr guter Verfassung", meinte der frühere U21-Teamchef, der Ende 2022 zu Spaniens A-Auswahl aufgestiegen war. Auf die Anstrengungen des Turniers sei man vorbereitet.

"Wir wussten, dass es eine einzigartige Situation wird. Es nutzt nichts, nach Ausreden zu suchen. Wir haben es so angenommen, wie es ist."

Dieses Nationalteam ist es gewohnt, Rekorde zu brechen. Vielleicht schaffen wir es auch, diese Serie zu überwinden.

Luis De la Fuente über die schlechte WM-Bilanz bei den letzten Turnieren.

Das erklärte Ziel der Spanier ist es, das Finale am 19. Juli vor den Toren New Yorks zu erreichen. Frankreich spiele bisher eine gute WM und sei einer der Topfavoriten.

"Aber wir sind es auch, und es gibt noch einige andere in dieser Kategorie", meinte De la Fuente. "Wir gehen Schritt für Schritt, das Wichtigste ist das nächste Spiel."

Dass es bei der WM zuletzt einige Überraschungen gegeben habe, wollte der Coach von "La Roja" nicht überbewerten. "Es gibt viele Gegner, die gleichwertig sind. Man muss viele verschiedene Situationen meistern."

Lange K.o.-Durststrecke der Spanier

Die Spanier haben seit dem Finale 2010 kein K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft gewonnen. 2014 war in der Gruppenphase Endstation, 2018 und 2022 jeweils im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Russland bzw. Marokko.

"Dieses Nationalteam ist es gewohnt, Rekorde zu brechen. Vielleicht schaffen wir es auch, diese Serie zu überwinden", meinte De la Fuente.

Er sei sehr optimistisch. "Ich werde jeden Tag optimistischer. Aber man muss rausgehen und darf keine Fehler machen."

Starke Bilanz

Er vertraue seinem Team mittlerweile blind, betonte der langjährige Verbandstrainer, der viele Stammkräfte - von Rodri über Pedri bis hin zu Torhüter Unai Simon - bereits in Nachwuchsauswahlen betreut hatte.

"Für mich sind sie die Besten der Welt, das denken wir über uns selbst." 33 Partien in Folge haben die Spanier nicht in der regulären Spielzeit verloren, in Pflichtspielen sogar 34.

Auf alles vorbereitet?

Man habe sich auf alle möglichen Szenarien vorbereitet, versicherte De la Fuente - auch auf ein mögliches Elfmeterschießen. "Einen Elfmeter zu schießen ist nichts Zufälliges, wir haben auch dafür Spezialisten."

Man müsse vor allem den psychologischen Aspekt berücksichtigen. "Für manche ist es schwierig, andere lieben es, wenn sie unter Druck stehen. Wir wollen, dass alle frisch sind im Kopf."

Sein Team sei fit und bereit, gegen Österreich anzutreten. "Wir haben alle Werkzeuge, die es braucht. Aber wir müssen erst spielen."

Mehr zum Thema

Einige Fragezeichen: So geht es Spaniens Angeschlagenen

Einige Fragezeichen: So geht es Spaniens Angeschlagenen

Fußball WM
1
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?

Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?

Fußball WM
47
Vor ÖFB-Kracher: Van der Bellen appelliert an die Eltern

Vor ÖFB-Kracher: Van der Bellen appelliert an die Eltern

ÖFB-Team
28
Bitter! ÖFB muss gegen Spanien auf Mwene verzichten

Bitter! ÖFB muss gegen Spanien auf Mwene verzichten

ÖFB-Team
56
Deine ÖFB-Startelf gegen Spanien - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Spanien - Stimme ab!

ÖFB-Team
19
Lamine Yamal spricht vor ÖFB-Duell über Fitnesszustand

Lamine Yamal spricht vor ÖFB-Duell über Fitnesszustand

ÖFB-Team
13
WM-Update: Frankreich zaubert, Mexiko besiegt Ecuador

WM-Update: Frankreich zaubert, Mexiko besiegt Ecuador

Fußball WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Fußball WM ÖFB-Team Rodri Lamine Yamal Luis de la Fuente Unai Simon Pedri Spanien (Team, Fußball)