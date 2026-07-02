Spanien-Coach De la Fuente warnt vor ÖFB-Team

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente sieht seine Mannschaft in einer guten körperlichen Verfassung, hat vor dem WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag (ab 21 Uhr MESZ/live ServusTV und im LIVE-Ticker >>>) aber dennoch vor Gegner Österreich gewarnt.

"Österreich ist eine sehr aggressive Mannschaft, sehr zielstrebig", erklärte der 65-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in seiner Pressekonferenz vor dem Spiel in Los Angeles. "Uns erwarten viele Zweikämpfe, dafür werden wir bereit sein."

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"Dieser Stil passt wunderbar zu ihnen"

Die österreichische Schule sei von Disziplin, Kraft, physischer Stärke und einer gewissen Lufthoheit geprägt. "Sie haben das weiterentwickelt mit dem Nationalteam. Sie spielen zunehmend intensiver", meinte De la Fuente.

Dazu komme das hohe Pressing, das man nicht nur bei der WM, sondern vor allem davor in vielen Spielen des ÖFB-Teams gesehen habe. "Sie haben auch die richtigen Spieler dafür. Dieser Stil passt wunderbar zu ihnen."

Der Europameister will seinem eigenen, auf Ballbesitz ausgelegten Stil treu bleiben. "Wir werden sehen, welcher der sehr gegensätzlichen Ansätze sich durchsetzen wird", sagte Spaniens Coach.

"Sie sind beide gut." Sollten die Österreicher sehr tief und kompakt stehen, wie sie es im Turnierverlauf mitunter ebenfalls bereits praktiziert hatten, müsste sein Team den Ball mit Genauigkeit zirkulieren lassen.

"Wenn wir in ihrem Strafraum sind, brauchen wir Präzision. Wir kreieren gefährliche Situationen, aber wir müssen sie auch verwerten."