WM-Update: Ägypten erhebt nach Niederlage Manipulationsvorwürfe

Die Highlights aller Spiele im VIDEO:
-
Highlights: Letztes Achtelfinale entscheidet sich im ElfernFIFA WM 2026
-
Highlights: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 MinutenFIFA WM 2026
-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
-
Highlights: Merino verhindert die Verlängerung doch nochFIFA WM 2026
-
WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
-
Highlights: Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-EnglandFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Gala gegen BrasilienFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe-Elfer erlöst Frankreich gegen ParaguayFIFA WM 2026
-
Highlights: Effizientes Marokko macht es deutlichFIFA WM 2026
-
Highlights: Das Goldtor von Arias gegen GhanaFIFA WM 2026