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WM-Update: Ägypten erhebt nach Niederlage Manipulationsvorwürfe

Die Ägypter wittern nach dem Aus gegen Argentinien Betrug. Bei Messi & Co. ist die Freude über das Weiterkommen hingegen riesengroß. Das WM-Update:

WM-Update: Ägypten erhebt nach Niederlage Manipulationsvorwürfe Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 geht in die heiße Phase – die Akteure sorgen auf und abseits des Platzes für Schlagzeilen.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht für euch zusammen:

  • Ägypten wittert Betrug: "Das war ein manipuliertes Spiel!"

Das sagt der ägyptische Teamchef Hossam Hassan nach der 2:3-Niederlage gegen Argentinien >>>

  • Argentinien nach Wahnsinns-Comeback: "Was für eine Gruppe!"

Bei den Argentiniern fließen nach dem furiosen Einzug ins Viertelfinale die Tränen >>>

  • Messi scheitert wieder vom Punkt und sorgt für ein WM-Novum

Lionel Messi durfte am Ende also jubeln – trotz seines verschossenen Elfmeters, mit dem er einen neuen Negativrekord aufgestellt hatte >>>

  • VIDEO: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 Minuten

Die besten Szenen des 3:2-Erfolgs der Albiceleste über Ägypten >>>

  • Im Elfmeterschießen! Schweiz erstmals seit 1954 im Viertelfinale

Die Highlights aus dem Spiel der Eidgenossen gegen Kolumbien >>>

  • LaLiga-Chef: Fall Balogun nur die "Spitze des Eisbergs"

Javier Tebas übt Kritik an der FIFA und anderen Nationalverbänden >>>

  • Völler macht trotz WM-Flop als DFB-Sportdirektor weiter

Der 66-Jährige will seinen bis zur EM 2028 laufenden Vertrag erfüllen >>>

Die Highlights aller Spiele im VIDEO:

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