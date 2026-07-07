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Schweiz SUI
Kolumbien COL
Heute 22:00 Uhr
NEWS
WM heute: Achtelfinale Schweiz - Kolumbien
Im achten und letzten Achtelfinale treffen die Schweiz und Kolumbien aufeinander. LIVE-Infos:
Wer holt sich das letzte Viertelfinal-Ticket bei der Fußball-WM 2026?
Die Schweiz und Kolumbien kämpfen am Dienstagabend (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den letzten heißbegehrten Platz.
Im Sechzehntelfinale eliminierten die Eidgenossen Österreichs Gruppengegner Algerien mit 2:0. Kolumbien setzte sich mit 1:0 gegen Ghana durch.
Beide Teams wissen vor Anpfiff bereits, wer die nächste Hürde wäre: Argentinien und Ägypten entscheiden dies bereits ab 18 Uhr.