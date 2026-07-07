Schweiz Schweiz SUI
Kolumbien Kolumbien COL
Heute 22:00 Uhr
1 3.50
X 3.10
2 2.25
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM heute: Achtelfinale Schweiz - Kolumbien

Im achten und letzten Achtelfinale treffen die Schweiz und Kolumbien aufeinander. LIVE-Infos:

WM heute: Achtelfinale Schweiz - Kolumbien Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wer holt sich das letzte Viertelfinal-Ticket bei der Fußball-WM 2026?

Die Schweiz und Kolumbien kämpfen am Dienstagabend (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den letzten heißbegehrten Platz.

Im Sechzehntelfinale eliminierten die Eidgenossen Österreichs Gruppengegner Algerien mit 2:0. Kolumbien setzte sich mit 1:0 gegen Ghana durch.

Beide Teams wissen vor Anpfiff bereits, wer die nächste Hürde wäre: Argentinien und Ägypten entscheiden dies bereits ab 18 Uhr.

WM-Achtelfinale Schweiz - Kolumbien im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Duell der Ungeschlagenen: Schweiz fordert Kolumbien

Duell der Ungeschlagenen: Schweiz fordert Kolumbien

Fußball WM
1
Schweiz muss vor WM-Achtelfinale bitteren Ausfall verkraften

Schweiz muss vor WM-Achtelfinale bitteren Ausfall verkraften

Fußball WM
WM-Programm, 7. Juli: Wer komplettiert das Viertelfinale?

WM-Programm, 7. Juli: Wer komplettiert das Viertelfinale?

Fußball WM
WM-Programm, 7. Juli: Was passiert im "Skandalspiel" Belgien-USA?

WM-Programm, 7. Juli: Was passiert im "Skandalspiel" Belgien-USA?

Fußball WM
1
Salah vor Duell mit Messi: "Einer der besten Tage meines Lebens"

Salah vor Duell mit Messi: "Einer der besten Tage meines Lebens"

Fußball WM
2
WM heute: Achtelfinale Argentinien- Ägypten

WM heute: Achtelfinale Argentinien- Ägypten

Fußball WM
Skandal um Balogun-Sperre: Jetzt spricht der Stürmer selbst

Skandal um Balogun-Sperre: Jetzt spricht der Stürmer selbst

Fußball WM
9

Kommentare

Schweiz (Team, Fußball) Kolumbien Fußball FIFA WM 2026