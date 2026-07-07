Wer holt sich das letzte Viertelfinal-Ticket bei der Fußball-WM 2026?

Die Schweiz und Kolumbien kämpfen am Dienstagabend (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den letzten heißbegehrten Platz.

Im Sechzehntelfinale eliminierten die Eidgenossen Österreichs Gruppengegner Algerien mit 2:0. Kolumbien setzte sich mit 1:0 gegen Ghana durch.

Beide Teams wissen vor Anpfiff bereits, wer die nächste Hürde wäre: Argentinien und Ägypten entscheiden dies bereits ab 18 Uhr.

WM-Achtelfinale Schweiz - Kolumbien im LIVE-Ticker: