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WM-Programm, 7. Juli: Wer komplettiert das Viertelfinale?
Argentinien trifft auf Ägypten, die Schweiz bekommt es mit Kolumbien zu tun. Das WM-Programm am Dienstag:
Das Achtelfinal der FIFA WM 2026 wird am Dienstag mit zwei Spielen abgeschlossen.
Argentinien trifft auf Ägypten, die Schweiz bekommt es mit Kolumbien zu tun.
Ein Überblick über den Zeitplan am 7. Juli:
Programm, 7. Juli (MESZ):
18:00 Uhr: Argentinien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)
In Atlanta trifft der Titelverteidiger Argentinien auf Ägypten, das zuvor gegen Australien (4:2 i.E.) erstmals ein WM-K.o.-Spiel gewann.
Duell der Extreme: WM-Toptorschütze Lionel Messi (7 Tore 2026 bzw. 20 insgesamt) trifft auf Hany, der mit zwei Eigentoren bei dieser WM einen unrühmlichen Rekord aufstellte.
Außerdem stehen sich Mohamed Salah und Messi erstmals auf Nationalteam-Ebene gegenüber - und wohl auch zum letzten Mal. Salah wünschte sich für seinen "Last Dance" bereits im Vorfeld Messi als Gegner.
22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien (LIVE-Ticker >>>)
Es könnte das ausgeglichenste Duell im Achtelfinale werden. Das gibt auch die Weltrangliste her: Schweiz ist 15., Kolumbien Elfter.
Die Kolumbianer treffen erst zum vierten Mal in der Geschichte auf die Schweiz, zuletzt begegneten sie sich im März 2007 (3:1 für Kolumbien). Das letzte und einzige Pflichtspiel fand bei der WM 1994 in den USA statt.
Das Schweizer Nationalteam verbesserte sich bei dieser WM stetig: Auf das enttäuschende 1:1 gegen Katar folgen zwei Siege in der Gruppe gegen Bosnien-Herzegowina und Kanada. Im Achtelfinale setzte man sich souverän gegen Algerien durch.
Kolumbien hat zwar etwas Probleme in der Chancenverwertung, geht aber ebenso unbesiegt und mit einem Remis (0:0 gegen Portugal) ins Achtelfinale.