Argentinien nach Wahnsinns-Comeback: "Was für eine Gruppe!"

Argentinien steht nach einem der dramatischsten Spiele dieser Weltmeisterschaft im Viertelfinale.

Im Achtelfinale gegen Ägypten liegt der Weltmeister bis zur 79. Minute noch mit 0:2 zurück, dreht die Partie in einer zehnminütigen Nachspielzeit aber tatsächlich noch zum 3:2 (zum Spielbericht>>>).

Kein Wunder, dass nach dem Schlusspfiff alle Dämme brechen.

Tränen bei Messi

Allen voran Lionel Messi kann seine Emotionen nicht verbergen. Dem Kapitän, der mit einem vergebenen Elfmeter und einem Tor einmal mehr einer der auffälligsten Akteure war, stehen die Tränen in den Augen, ehe ihn seine Teamkollegen unter großem Jubel in die Luft werfen.

Lange sieht es nach einer Sensation aus. Ägypten bringt den Favoriten an den Rand des Ausscheidens, doch Argentinien gibt sich nicht auf und kämpft sich in den letzten Minuten eindrucksvoll zurück.

Die Erlösung nach dem Schlusspfiff ist entsprechend riesig.

Trainer bricht Interview ab

Auch Teamchef Lionel Scaloni ringt nach dem Spiel mit den Emotionen. Im TV-Interview findet der Weltmeister-Coach zunächst kaum Worte.

"Ich kann nicht mehr. Tut mir leid. Das ist zu viel. Was für eine Gruppe von Spielern", sagt Scaloni mit brüchiger Stimme – mehr bringt er nicht heraus. Kurz darauf beendet er das Interview, um zu seiner Mannschaft zurückzukehren.

Kaum Zeit zum Durchatmen

Für Argentinien wird dieser Abend noch lange in Erinnerung bleiben. Aus einem scheinbar sicheren WM-Aus wird binnen weniger Minuten der Einzug ins Viertelfinale.

Viel Zeit, diesen Kraftakt zu verarbeiten, bleibt allerdings nicht. Bereits in der Nacht auf Sonntag wartet das nächste K.-o.-Spiel. Der Gegner wird zwischen Kolumbien und der Schweiz ermittelt (ab 22:00 im LIVE-TICKER>>>).