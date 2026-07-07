Messi scheitert wieder vom Punkt und sorgt für ein WM-Novum

Lionel Messi vergibt bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erneut einen Elfmeter!

Nachdem der Argentinier beim 2:0 über Österreich in der Gruppenphase schon in den ersten Minuten gegen Alexander Schlager am Tor vorbeischoss, scheitert er gegen Ägypten beim Stand von 0:1 in der 21. Minute an Torhüter Mostafa Shobeir.

Während sich der 39-Jährige in der aktuellen WM-Torschützenliste einen Vierkampf mit Erling Haaland, Kylian Mbappé (wie Messi jeweils sieben Tore) und Harry Kane (sechs Tore) liefert, gehört nun auch ein Negativrekord ihm: Messi ist der erste Spieler bei einer WM-Endrunde, der innerhalb der regulären Spielzeit zwei Elfmeter vergibt.

Die aktuelle WM-Torschützenliste>>>

Während ihm gegenwärtig mit seinen 20 Treffern der Spitzenplatz in der ewigen WM-Torschützenliste gehört, ist die Gesamtbilanz bei Elfmetern ausbaufähig: Von Messis acht Versuchen bei Weltmeisterschaften landeten nur vier im Netz.