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Yasser Ibrahim
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Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf
Messi scheitert wieder vom Punkt und sorgt für ein WM-Novum
Der argentinische Superstar scheitert wie schon gegen Österreich auch im Achtelfinale gegen Ägypten mit einem Elfer. Damit sorgt er für eine Negativmarke.
Lionel Messi vergibt bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erneut einen Elfmeter!
Nachdem der Argentinier beim 2:0 über Österreich in der Gruppenphase schon in den ersten Minuten gegen Alexander Schlager am Tor vorbeischoss, scheitert er gegen Ägypten beim Stand von 0:1 in der 21. Minute an Torhüter Mostafa Shobeir.
Während sich der 39-Jährige in der aktuellen WM-Torschützenliste einen Vierkampf mit Erling Haaland, Kylian Mbappé (wie Messi jeweils sieben Tore) und Harry Kane (sechs Tore) liefert, gehört nun auch ein Negativrekord ihm: Messi ist der erste Spieler bei einer WM-Endrunde, der innerhalb der regulären Spielzeit zwei Elfmeter vergibt.
Die aktuelle WM-Torschützenliste>>>
Während ihm gegenwärtig mit seinen 20 Treffern der Spitzenplatz in der ewigen WM-Torschützenliste gehört, ist die Gesamtbilanz bei Elfmetern ausbaufähig: Von Messis acht Versuchen bei Weltmeisterschaften landeten nur vier im Netz.