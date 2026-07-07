Argentinien Argentinien ARG
Ägypten Ägypten EGY
Endstand
3:2
0:1 , 3:1
  • Yasser Ibrahim
  • Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf
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Messi scheitert wieder vom Punkt und sorgt für ein WM-Novum

Der argentinische Superstar scheitert wie schon gegen Österreich auch im Achtelfinale gegen Ägypten mit einem Elfer. Damit sorgt er für eine Negativmarke.

Messi scheitert wieder vom Punkt und sorgt für ein WM-Novum Foto: © IMAGO / Fotobaires
Textquelle: © LAOLA1
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Lionel Messi vergibt bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erneut einen Elfmeter!

Nachdem der Argentinier beim 2:0 über Österreich in der Gruppenphase schon in den ersten Minuten gegen Alexander Schlager am Tor vorbeischoss, scheitert er gegen Ägypten beim Stand von 0:1 in der 21. Minute an Torhüter Mostafa Shobeir.

Während sich der 39-Jährige in der aktuellen WM-Torschützenliste einen Vierkampf mit Erling Haaland, Kylian Mbappé (wie Messi jeweils sieben Tore) und Harry Kane (sechs Tore) liefert, gehört nun auch ein Negativrekord ihm: Messi ist der erste Spieler bei einer WM-Endrunde, der innerhalb der regulären Spielzeit zwei Elfmeter vergibt.

Die aktuelle WM-Torschützenliste>>>

Während ihm gegenwärtig mit seinen 20 Treffern der Spitzenplatz in der ewigen WM-Torschützenliste gehört, ist die Gesamtbilanz bei Elfmetern ausbaufähig: Von Messis acht Versuchen bei Weltmeisterschaften landeten nur vier im Netz.

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