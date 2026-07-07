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Argentinien ARG
Ägypten EGY
Endstand
3:20:1 , 3:1
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Yasser Ibrahim
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Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf
NEWS
VIDEO: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 Minuten
Ägypten hat lange die Hand an der Überraschung - auch, weil Messi vom Elferpunkt vergibt. Aber dann die Wende!
Argentinien steht im Viertelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - obwohl es lange nicht danach aussah!
Gegen Ägypten trotzt der Titelverteidiger einem 0:2-Rückstand und dreht das Spiel mit drei Treffern binnen 13 Minuten in der Schlussphase (Spielbericht>>>).
Vielleicht hätte es dieses Drama gar nicht gebraucht, aber Lionel Messi scheitert nach knapp 20 Minuten erneut vom Elferpunkt und stellt damit einen Negativrekord auf>>>.