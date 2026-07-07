VIDEO: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 Minuten

Argentinien steht im Viertelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - obwohl es lange nicht danach aussah!

Gegen Ägypten trotzt der Titelverteidiger einem 0:2-Rückstand und dreht das Spiel mit drei Treffern binnen 13 Minuten in der Schlussphase (Spielbericht>>>).

Vielleicht hätte es dieses Drama gar nicht gebraucht, aber Lionel Messi scheitert nach knapp 20 Minuten erneut vom Elferpunkt und stellt damit einen Negativrekord auf>>>.

Die Highlights zum Spiel im VIDEO: