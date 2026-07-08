Im Elfmeterschießen! Schweiz erstmals seit 1954 im Viertelfinale

Das letzte Achtelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bietet Schonkost, aber dafür eine Entscheidung vom Elfmeterpunkt.

Nach 120 torlosen Minuten entscheidet die Schweiz das Duell mit Kolumbien 4:3 im Elferschießen für sich. Es ist der erste Einzug in die Runde der letzten Acht für die "Nati" seit 1954.

Im Viertelfinale geht es nun gegen Argentinien.

Gute Chancen in Halbzeit eins

Das Spiel beginnt schleppend. Die meiste Zeit verweilt der Ball im Mittelfeld, es gibt viele Zweikämpfe, Torchancen sind Mangelware.

Die beste Möglichkeit hat Kolumbien: Puerta versucht es mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, doch Dortmund-Schlussmann Kobel kann sich mit einer tollen Parade auszeichnen (22.).

Rund zehn Minuten später kommt die Schweiz zu ihrer ersten Torchance. Mit etwas Ballglück taucht Fabian Rieder auf einmal vor Kolumbien-Schlussmann Vargas auf. Der Schuss ist aber zu zentral und kann pariert werden (31.).

Ereignisarmes Spiel bleibt spannend bis zum Schluss

Auch die zweite Spielhälfte bietet wenig Offensivaktionen. Es gibt mehr Fouls als Torschüsse, mehr gelbe Karten als Torchancen.

So ist es kein Wunder, dass es auch nach 90 Minuten 0:0 steht. Es geht in die Verlängerung.

In der ersten Halbzeit der Verlängerung übernimmt Kolumbien zu Beginn das Kommando und hat durch Lucumi die erste Chance seit Ewigkeiten. Doch der Südamerikaner scheitert an der Latte, Kobel wäre wohl auch zur Stelle gewesen (99.).

Danach passiert wenig, es geht ins Elfmeterschießen. Sanchez setzt den zweiten Elfer der Kolumbianer an die Latte, Akanji setzt auf der Gegenseite allerdings ebenfalls einen Versuch drüber.

Die Entscheidung fällt, als Kobel gegen Hernandez hält.

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