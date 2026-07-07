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Völler macht trotz WM-Flop als DFB-Sportdirektor weiter

Der 66-Jährige will seinen bis zur EM 2028 laufenden Vertrag erfüllen.

Völler macht trotz WM-Flop als DFB-Sportdirektor weiter Foto: © GEPA
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Rudi Völler bleibt Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Der 66-Jährige will auch nach dem WM-Flop in Amerika und der inzwischen auch aus seiner Sicht "richtigen" Trennung von Coach Julian Nagelsmann seinen bis zur EM 2028 laufenden Vertrag erfüllen.

Diese Entscheidung verkündete Völler nach einem Telefonat mit dem designierten Teamchef Jürgen Klopp sowie Gesprächen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke.

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#48 - Jordanien
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