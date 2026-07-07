Mit dem Aus vor Augen! Irres Argentinien-Comeback gegen Ägypten

Argentinien wankt, aber es fällt nicht!

Ägypten kratzt im Achtelfinale an der größten Überraschung der laufenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und hat Lionel Messi und Co. im Schwitzkasten, muss sich aber letztendlich nach einem unglaublichen Comeback des Titelverteidigers binnen 13 Minuten doch 2:3 geschlagen geben.

Die Führung für Ägypten fällt nach 15 Minuten: Eine kurz abgespielte Ecke führt zur Flanke auf Ibrahim, der sich gegen seine Bewacher durchsetzt.

Nur kurz darauf die große Ausgleichsmöglichkeit, Tagliafico wird von Hassan im Strafraum gelegt. Messi tritt an, scheitert aber an Torhüter Shobeir (21.) - damit stellt er auch einen Negativrekord auf>>>.

Der ägyptische Schlussmann glänzt auch bei einem Kopfball von MacAllister (28.) und noch deutlicher mit einer Top-Parade gegen Alvarez (39.), dazwischen geht ein Messi-Freistoß an die Stange (31.). Die ägyptische Führung hat zur Pause Bestand.

Zwei Konter lassen Argentinien alt aussehen

Wer darauf wartet, dass Argentinien nach Seitenwechsel mit der Wut im Bauch das Spiel an sich reißt, wartet vergeblich.

Zwar haben die "Albiceleste" mehr Spielanteile, aber erst noch Glück, als ein starker Konter nur zum vermeintlichen 2:0 durch Ziko führt: In der Balleroberung war ein Foul dabei, darum greift der VAR ein (60.).

Wenige Minuten später klingelt es doch, wieder nach einem Konter. Salah setzt Hassan ein, im Zentrum ist wieder Ziko parat (67.).

Aber dann...

Mit dem Aus vor Augen dreht Argentinien doch noch auf.

Eine Maßflanke von Messi findet Romero, der mit dem Anschlusstreffer die Hoffnungen wiederherstellt und einen Sturmlauf auf das ägyptische Tor einleitet (79.).

Und das trägt schon nach fünf weiteren Minuten Früchte, "natürlich" von Messi vollendet. Er selbst leitet die Aktion ein, Martinez hält den Ball im Geschehen, über Montiel findet der Ball den Weg zurück zum Superstar, der direkt abzieht - die Distanz für Shobeir zu kurz, um das 2:2 zu verhindern (83.).

Auch in die Verlängerung schaffen es die "Pharaonen" nicht: Nach einem Konter zirkelt Lautaro Martinez nonchalant im Stehen eine Traumflanke in den Strafraum, wo Fernandez für die Entscheidung sorgt (90.+3).

Nächster Gegner wird der Sieger aus Schweiz gegen Kolumbien (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

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