Komplett skurril! Algerien-Fans bejubeln Österreichs Ausgleich

Dann ging aber Algerien doch noch in Führung - in der dritten Minute der Nachspielzeit! Österreich warf noch einmal alles nach vorne, Michael Gregoritsch bediente Joker Sasa Kalajdzic, Ausgleich in Minute 90+6, doch noch gerettet.

Auch Freude bei den Algeriern

Doch nicht nur bei den rot-weiß-roten Fans kannte der Jubel nach dem überraschend emotionalen Weiterkommen keine Grenzen mehr - sondern auch bei denen von Gegner Algerien. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigen algerische Anhänger, die sich über Österreichs Ausgleich genauso freuen.

Der Grund dafür: Durch das Remis ist Algerien dennoch weiter - aber nicht als Gruppenzweiter. Dadurch trifft Algerien nicht auf Spanien, sondern hat mit der Schweiz das vermeintlich leichtere Los für das Sechzehntelfinale.

Der Algerien-Jubel im Video: