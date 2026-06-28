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Komplett skurril! Algerien-Fans bejubeln Österreichs Ausgleich

Algerien gibt im letzten Gruppenspiel gegen das ÖFB-Team einen Last-Minute-Sieg aus der Hand - und trotzdem feiern die Fans. Das ist der Grund:

Komplett skurril! Algerien-Fans bejubeln Österreichs Ausgleich Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Fast hätte es doch noch einen Sieger gegeben - und das gleich doppelt!

Ein naiver Auftritt des ÖFB-Teams >>>

Österreichs abschließendes Gruppenspiel gegen Algerien war wahrlich nichts für schwache Nerven (zum Spielbericht >>>). Ein Remis reichte beiden Teams für den Einzug in die K.o.-Phase - dementsprechend gediegen verlief das Spiel in der Schlussphase auch. Algerien passte sich schier endlos den Ball zu, alles schien auf das 2:2 hinauszulaufen.

Dann ging aber Algerien doch noch in Führung - in der dritten Minute der Nachspielzeit! Österreich warf noch einmal alles nach vorne, Michael Gregoritsch bediente Joker Sasa Kalajdzic, Ausgleich in Minute 90+6, doch noch gerettet.

Auch Freude bei den Algeriern

Doch nicht nur bei den rot-weiß-roten Fans kannte der Jubel nach dem überraschend emotionalen Weiterkommen keine Grenzen mehr - sondern auch bei denen von Gegner Algerien. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigen algerische Anhänger, die sich über Österreichs Ausgleich genauso freuen.

Der Grund dafür: Durch das Remis ist Algerien dennoch weiter - aber nicht als Gruppenzweiter. Dadurch trifft Algerien nicht auf Spanien, sondern hat mit der Schweiz das vermeintlich leichtere Los für das Sechzehntelfinale.

Der Algerien-Jubel im Video:

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