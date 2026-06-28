Komplett skurril! Algerien-Fans bejubeln Österreichs Ausgleich

Dann ging aber Algerien doch noch in Führung - in der dritten Minute der Nachspielzeit! Österreich warf noch einmal alles nach vorne, Michael Gregoritsch bediente Joker Sasa Kalajdzic, Ausgleich in Minute 90+6, doch noch gerettet.
Auch Freude bei den Algeriern
Doch nicht nur bei den rot-weiß-roten Fans kannte der Jubel nach dem überraschend emotionalen Weiterkommen keine Grenzen mehr - sondern auch bei denen von Gegner Algerien. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigen algerische Anhänger, die sich über Österreichs Ausgleich genauso freuen.
Der Grund dafür: Durch das Remis ist Algerien dennoch weiter - aber nicht als Gruppenzweiter. Dadurch trifft Algerien nicht auf Spanien, sondern hat mit der Schweiz das vermeintlich leichtere Los für das Sechzehntelfinale.
Der Algerien-Jubel im Video:
Quand des supporters de l’Algerie célèbrent un but de… l’Autriche#ALGAUT #AUTALG pic.twitter.com/XV8S5t4cjX— Abder Reporter (@abder_reporter) June 28, 2026
🤯— M (@Mohamed10X21) June 28, 2026
🚨🚨🚨🚨🚨 Absolute madness—today's clip from the World Cup...
— Algeria fans celebrate Austria's third goal to avoid facing Spain. 💀🤯pic.twitter.com/14e4LAZprk