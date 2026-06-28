Ansakonferenz
Das Wunder von Kansas
UN-FASS-BAR! Österreich schafft in letzter Sekunde den Sprung ins Sechzehntelfinale der WM 2026.
Textquelle: © LAOLA1
Was. Für. Ein. Spiel!
Österreich stand bereits mit einem Bein vor dem WM-Aus. Doch tief in der Nachspielzeit köpfelt Sasa Kalajdzic das ÖFB-Team mit dem 3:3 gegen Algerien doch noch ins Sechzehntelfinale.
Die ADMIRAL Ansakonferenz spricht über einen der dramatischsten Momente der jüngeren ÖFB-Geschichte, analysiert das verrückte Spiel und blickt auf das K.o.-Duell mit Spanien.
Auch die Community ist völlig aus dem Häuschen. User Sportler2001 schreibt: "Und jetzt schicken wir Spanien nach Hause, dann kennt uns die ganze Welt."
War das der Moment, der Österreichs WM erst so richtig entfacht?
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