Was. Für. Ein. Spiel!

Österreich stand bereits mit einem Bein vor dem WM-Aus. Doch tief in der Nachspielzeit köpfelt Sasa Kalajdzic das ÖFB-Team mit dem 3:3 gegen Algerien doch noch ins Sechzehntelfinale.

Die ADMIRAL Ansakonferenz spricht über einen der dramatischsten Momente der jüngeren ÖFB-Geschichte, analysiert das verrückte Spiel und blickt auf das K.o.-Duell mit Spanien.

Auch die Community ist völlig aus dem Häuschen. User Sportler2001 schreibt: "Und jetzt schicken wir Spanien nach Hause, dann kennt uns die ganze Welt."

War das der Moment, der Österreichs WM erst so richtig entfacht?

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