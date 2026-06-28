Algerien Algerien DZA
Österreich Österreich AUT
Endstand
3:3
1:1 , 2:2
  • Rafik Belghali
  • Riyad Mahrez
  • Riyad Mahrez
  • Marko Arnautovic
  • Marcel Sabitzer
  • Sasa Kalajdzic
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Sasa Kalajdzic: Der unwahrscheinliche ÖFB-Held

Die Geschichte des Wieners ist von Anfang bis Ende unglaublich. Genauso wie der Torjubel nach dem 3:3 gegen Algerien.

Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Ich bin noch im Schock!", sagt Sasa Kalajdzic mit weit aufgerissenen Augen.

An diesem Abend in Kansas City hat praktisch die ganze Fußball-Welt den Wiener kennengelernt, der mit seinem Tor den Schlusspunkt hinter eine irre Partie gesetzt hat.

Dass die Nachspielzeit beim 3:3 zwischen Algerien und Österreich Menschen rund um den Globus in Staunen versetzt hat und dank Social Media auch noch in Staunen versetzen wird, ist keine gewagte Prognose.

Die Highlights vom Spiel hier ansehen >>>

Und dann wird auch die Geschichte des Sasa Kalajdzic erzählt. Der baumlange Stürmer, der nie in einer Akademie war, sondern sich über die Wiener Liga hochgearbeitet hat.

Eine unglaubliche Geschichte

Der Youngster, der nach der HTL einfach mal probieren wollte, ob das mit dem Profi-Fußball geht. Dem sein früherer Donaufeld-Mitspieler und damaliger Admira-Akademie-Mitarbeiter Christian Wiesinger ein Probetraining in der Südstadt verschafft hat.

Der Mittelfeldspieler, den Ernst Baumeister als Admira-Coach dann zum Stürmer umfunktioniert hat. Die Betonung liegt auf "funktioniert".

Verletzungen en masse

Das Talent, dass schon früh mit Verletzungspech zu kämpfen hatte, nach einem Mittelfußbruch und einem Syndesmosebandriss aber doch den Sprung nach Stuttgart schaffte.

Der Legionär, der sich am Anfang seiner Zeit im Schwabenland gleich das Kreuzband riss, nach der Rückkehr wie am Fließband traf und dann erst wieder mit einer Schulterverletzung ausfiel.

Danach weitere Comebacks, zwei weitere Kreuzbandrisse. Der 28-Jährige hat rund vier Jahre seiner Profikarriere verletzungsbedingt verpasst.

"Viele würden nach so einer Erfahrung aufgeben und sagen: Danke, das war es für mich."

Xaver Schlager

Xaver Schlager weiß: "Es gibt keinen, der so eine Leidenszeit hinter sich hat. Das ist nicht einfach, vor allem, wenn einen dann viele abschreiben und sagen, man ist nicht mehr so gut, der verletzt sich gleich wieder. Man wird nur mehr auf die Verletzung reduziert."

"Viele würden nach so einer Erfahrung aufgeben und sagen: Danke, das war es für mich. Aber er kämpft sich zurück. Es gibt keinen Menschen, dem ich das mehr vergönne als ihm", so Schlager weiter.

Einer der besten Tage

"Es war einer der besten Tage meines Fußballer-Lebens", sagt Kalajdzic. Welche denn da noch dazuzählen würden?

test
Goldene Tage mit dem LASK
Foto: ©IMAGO / Yigit Örme

"Naja, ich habe zwei Titel gewonnen. Und das Spiel damals mit Stuttgart gegen Köln, wo wir in der letzten Minute den Klassenerhalt geschafft haben. Diese Erleichterung und Emotion, das war schon ähnlich", sagt er.

Was will der in Linz?

Zwei Titel. Mit dem LASK! Mit dem leihweisen Wechsel von Wolverhampton nach Linz Anfang September hat die unglaubliche Saison des Stürmers begonnen.

"Was soll der in der österreichischen Bundesliga?", haben sich viele gefragt. Dass der 2-Meter-Schlaks von seinem Können her der heimischen Liga längst entwachsen ist, ist allen klar.

Kühbauers Aufbauarbeit

Und doch saß er zunächst auf der Bank. Für seinen Geschmack viel zu lange. Doch Didi Kühbauer baute ihn behutsam auf.

Im Frühjahr war Kalajdzic dann der beste Spieler der Liga, wurde von Woche zu Woche besser, hatte maßgeblichen Anteil am sensationellen Doublegewinn der Athletiker.

"Vielleicht war ich von allem überwältigt – erstes WM-Spiel, du startest plötzlich mit dieser Geschichte."

Sasa Kalajdzic

Dann die Einberufung in den WM-Kader. Dann ein Startelf-Platz zum Auftakt gegen Jordanien. Doch der unfassbare Höhenflug wurde kurz gestoppt.

Die Noten für die ÖFB-Kicker >>>

"Er hatte ein unglückliches erstes Spiel, daran hatte er sicher ein bisschen zu knabbern", sagt Sabitzer rückblickend über das Jordanien-Spiel, in dem Kalajdzic zur Pause ausgewechselt wurde.

Längst vorbei

Der Angreifer selbst sieht es nicht so dramatisch: "Ich war überrascht, dass ich begonnen habe. Vielleicht war ich von allem überwältigt – erstes WM-Spiel, du startest plötzlich mit dieser Geschichte. Es war nicht mein bestes Spiel, aber auch nicht katastrophal."

test
DER Moment
Foto: ©IMAGO / ZUMA Press Wire

Doch das ist längst vorbei. Was bleibt, ist dieser Kopfball in der allerletzten Spielsekunde gegen Algerien. Und der ekstatische Torjubel danach.

Ein naiver Auftritt des ÖFB-Teams >>>

Ein denkwürdiger Jubel

Kalajdzic lacht: "Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe den Gregerl gesehen und bin einfach auf ihn gesprungen. Dann waren plötzlich 50 Leute um mich herum, jeder hat mir eine Watsche nach der anderen gegeben, mir ins Gesicht geschrien. Ich habe zehn Meter im Feld angefangen und bin am Ende fast außerhalb des Stadions gelandet."

Er hat jetzt jedenfalls etwas gut bei seinen Teamkollegen. Phillipp Mwene lächelt: "Wir werden ihn mal einladen. Er kann sich etwas aussuchen, egal was."

Mehr zum Thema

"Völlig verrückt!" So erlebten Alaba und Co. das Chaos von Kansas

"Völlig verrückt!" So erlebten Alaba und Co. das Chaos von Kansas

ÖFB-Team
40
Das Wunder von Kansas

Das Wunder von Kansas

Fußball WM
12
Goldtorschütze Kalajdzic: "Ich hab 500 Watschen kassiert"

Goldtorschütze Kalajdzic: "Ich hab 500 Watschen kassiert"

ÖFB-Team
17
ÖFB vs. Algerien: Unser Man of the Match

ÖFB vs. Algerien: Unser Man of the Match

Fußball WM
2
Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf?

Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf?

ÖFB-Team
18
Video-Highlights: Österreichs absurdes 3:3 gegen Algerien

Video-Highlights: Österreichs absurdes 3:3 gegen Algerien

ÖFB-Team
4
Ein Einser, zwei Fünfer! Die Noten zum Wahnsinn von Kansas City

Ein Einser, zwei Fünfer! Die Noten zum Wahnsinn von Kansas City

ÖFB-Team
121

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Sasa Kalajdzic Algerien Kansas City LAOLA1+ Harald Prantl