Ein Einser, zwei Fünfer! Die Noten zum Wahnsinn von Kansas City

Dieses Spiel wird weltweit für viel Gesprächsstoff sorgen.

Und zwar sicher nicht wegen der bestechenden Leistung, die das ÖFB-Team im finalen WM-Gruppenspiel gegen Algerien ablieferte. Gegen die Nordafrikaner trennte man sich mit einem 3:3 (Spielbericht>>>), mit dem beide Mannschaften sichtlich sehr gut leben konnten, und steht nun im Sechzehntelfinale.

In einem auf allen Ebenen außergewöhnlichen Fußballspiel konnten nur wenige rot-weiß-rote Kicker wirklich überzeugen. Dafür gab es den ein oder anderen Totalausfall.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Die Noten für die ÖFB-Kicker: