"Völlig verrückt!" So erlebten Alaba und Co. das Chaos von Kansas

Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher. Noch nie war Österreich an einem Sonntag um kurz nach 6 Uhr in der Früh kollektiv so munter und gleichzeitig so geschafft.

"Alfred Hitchcock hatte mit Fußball nichts am Hut, aber wenn der einmal so ein Drama verfasst hätte, hätte man ihn wahrscheinlich für völlig verrückt erklärt", sagt Ralf Rangnick.

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Die Nachspielzeit von Kansas City war wahrscheinlich die chaotischste, die das österreichische Fußballnationalteam in seiner über 100-jährigen Geschichte auf so großer Bühne je erlebt hat.

"Das wildeste Spiel meiner Karriere"

"Das war das wildeste und emotionalste Spiel, das ich in meiner Karriere bisher erlebt habe", stöhnt Phillipp Mwene.

Eigentlich war ja alles schon klar. Algerien hielt den Ball, zeigte keine Ambitionen im Spiel nach vorne, alle waren sich einig, diese Partie geht 2:2 aus. Doch Erstens kommt es anders, und Zweitens als man denkt.

"Wer nach 93 Minuten vorhergesagt hätte, dass das jetzt noch passiert, den hätte man für völlig verrückt erklärt", sagt Rangnick. Und er hat Recht.

Die ganze Gefühlspalette

In der 94. Minute aus dem Nichts ein Angriff der Algerier und das 3:2. Österreich ist draußen.