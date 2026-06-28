"Völlig verrückt!" So erlebten Alaba und Co. das Chaos von Kansas

"Wenn wir diese Situation ohne Gegenspieler 100.000 Mal durchspielen, dann schießt du in 100.000 Versuchen nicht so ein Tor"
"Mir ging es wirklich nicht gut, ich habe mich schon die Koffer packen gesehen", sagt David Alaba.
Marcel Sabitzer ergänzt: "Nach dem 2:3 bist du emotional kaputt, in der 95. glaubst du kaum, dass da noch etwas geht."
Ein Tor mit Seltenheitswert
Rangnick reagiert und bringt Sasa Kalajdzic. "Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich ausgewechselt wurde. Sabitzer hat mich angeschrien, dann habe ich es erst gecheckt", lacht Mwene.
"Wir kommen aber gleich nach dem Anstoß zu einer Hundertprozentigen durch Lienhart, das weckt die Emotion, dass vielleicht doch noch was geht", sagt Sabitzer.
Kurz darauf dann eine Aktion, von der der Teamchef immer noch nicht glauben kann, dass sie zu einem Tor geführt hat.
"Eigentlich unglaublich, was da alles aufgehen musste. Vom langen Ball auf Sabi, die Flanke auf Gregerl, der legt ihn millimetergenau auf und Sasa kommt genau dort mit Anlauf hin. Wenn wir diese Situation ohne Gegenspieler 100.000 Mal durchspielen, dann schießt du in 100.000 Versuchen nicht so ein Tor", grinst Rangnick.
"So kleine Wunder"
"Es gibt irgendwo so kleine Wunder", lacht Michael Gregoritsch.
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3:3 – und dann brachen alle Dämme. Alexander Schlager legte aus dem eigenen Tor einen Sprint über 100 Meter hin, um mit seinen Kollegen zu jubeln.
"Ich habe ihm ein paar Watschen gegeben"
"Ich habe gehofft, dass der Schiri danach abpfeift, weil ich komplett außer Atem war. Nicht nur der Sprint, sondern alles, was zusammenkommt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es einem Spieler am Spielfeld geht", sagt der ÖFB-Goalie.
Alaba berichtet: "Ich bin – so wie alle – Richtung Sasa gelaufen, die Hälfte ist am Boden gelegen, die Hälfte auf ihm drauf. Ich habe ihm ein paar Watschen gegeben. Es war sehr emotional."
Erinnerungen an das Bosnien-Spiel
Der helle Wahnsinn. Es sind Momente, die eine Nation in Ekstase versetzen.
Gregoritsch denkt zurück an das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina, als die WM-Quali fixiert wurde.
"Im November habe ich mich gefragt, ob so ein Moment nochmal kommt. Anscheinend kommen sie immer wieder", sagt der Steirer.
"So etwas kann man nicht mehr erleben"
Konrad Laimer indes ist sich nicht sicher, ob sich so etwas wiederholen lässt: "So etwas kann man nicht mehr erleben. Die ganzen Umstände, der Spielverlauf, alles drumherum, das ist Wahnsinn."
Selbst ein erfahrener Trainerfuchs wie Rangnick ist fassungslos: "Ich bin seit 40 Jahren Trainer, aber ich kann mich nicht einmal im Ansatz an ein Spiel erinnern, das so einen dramatischen und so einen unerwarteten Verlauf hatte."
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Das Wunder von KansasAnsakonferenz
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