Nach "Wunder": Emotionaler Gregoritsch herzt ZDF-Reporterin

Es war ein Spiel, über das auch in einigen Jahren wohl noch gesprochen werden wird: Österreichs 3:3 gegen Algerien war nichts für schwache Nerven (zum Spielbericht>>>).

Bei den Interviews kurz nach Spielende stand die verrückte Partie den Spielern ins Gesicht geschrieben. So auch bei Michael Gregoritsch, der den Last-Minute-Ausgleich von Sasa Kalajdzic mustergültig vorbereitete.

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"Waren für ein paar Minuten raus"

Im Gespräch mit ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter ist "Gregerl" den Tränen nahe. "Gott sei Dank gibt es noch Wunder", gibt er seh- und hörbar emotional zu Protokoll.

Stiefvatter entgegnete: "So ganz realisiert haben Sie es, glaube ich, noch nicht, oder? So gelöst bekomme ich Sie nicht mit." Gregoritsch hielt kurz inne, rang nach Worten. "Wir waren halt raus für ein paar Minuten. Und wir sind noch dabei", antwortete der 32-Jährige.

Nun habe man das Spiel gegen Europameister Spanien, das man wollte, fügt er an und nahm Stiefvatter nach dem Gespräch erleichtert in den Arm.

Die Partie gegen den Titel-Mitfavoriten steigt am kommenden Donnerstag um 21 Uhr.