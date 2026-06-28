"Völliger Wahnsinn": Pressestimmen zum irren Remis gegen Algerien

Das 3:3 Österreichs gegen Algerien war ein Spiel, das viele Fans noch lange in Erinnerung behalten werden.

Ein Tor von Riyad Mahrez in der Nachspielzeit zum 3:2 schien das ÖFB-Schicksal nach einem Ballgeschiebe beider Teams im letzten Viertel des Spiels zu besiegeln. Doch dann hatte Sasa Kalajdzic seinen großen Auftritt und traf zum 3:3 in der sechsten Minute der Nachspielzeit (Spielbericht>>>).

Auch die internationale Presse bemühte das Sammelsurium an Superlativen. Die Highlights des Spiels im Video>>>

Hier ein Auszug aus den internationalen Medien:

Algerien

Competition: "Nach einem Spiel voller Wendungen hat sich die Nationalmannschaft dank des Unentschiedens gegen Österreich (3:3, Halbzeitstand: 1:1) für das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert."

Deutschland

Bild: "Was für eine völlig verrückte Partie! Österreich verspielt gegen Algerien zwei Führungen, kassiert in der Nachspielzeit das 2:3 von Riyad Mahrez (90.+3), steht damit vor dem WM-Aus. Doch dann trifft Sasa Kalajdzic Sekunden vor Schluss zum 3:3 (90.+6). Pure Ekstase in Rot-Weiß! Der Ex-Stuttgarter rettet der Elf von Nationaltrainer Ralf Rangnick den Einzug in die K.o.-Runde."

England

The Guardian: "Ein neuer Klassiker. Man mag es ruhig den "Missouri-Kompromiss" nennen, wenn man so will, doch selbst dieser Begriff wird dem Drama und den wilden Schwankungen der Spielentwicklung nicht ganz gerecht, die die beteiligten Spieler und Trainer erschöpften, die Fans jedoch begeisterten, die das Glück hatten, dabei zu sein."

The Athletic: "Außergewöhnliches Duell Algerien – Österreich eliminiert Iran, liefert ein Resultat, das viele erwartet haben und ein Spiel, das niemand erwartet hat."

Österreichs Spieler in der Einzelkritik>>>

USA

New York Times: "Algerien und Österreich lieferten sich ein spannendes Unentschieden, durch das sich beide Mannschaften für die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft qualifizierten und der Iran ausschied. Es war ein Ergebnis, das viele erwartet hatten, doch es herrschte völliges Chaos, mit einem atemberaubenden Finale und einem wahrhaft bemerkenswerten Tor."

Spanien

Marca: "Was für ein unglaubliches Finale, um unseren Gegner kennenzulernen! Österreich schied in der 93. Minute aus … und qualifizierte sich in der 96. Minute!"

Sport: „Völliger Wahnsinn! Österreich qualifiziert sich in der 96. Minute und trifft im Sechzehntelfinale auf Spanien. Die Mannschaft von Luis de la Fuente kennt nun ihren Gegner in der ersten K.o.-Runde: Österreich, das in der 93. Minute noch ausgeschieden war, qualifiziert sich zwei Minuten später in einem der surrealsten Spielenden dieser Weltmeisterschaft.“

Italien

Gazzetta dello Sport: "Ein Unentschieden sollte es sein – und ein Unentschieden war es auch. Doch das 3:3, durch das Österreich und Algerien weiterkommen, wird für Gesprächsstoff sorgen: Beim Stand von 2:2 begann ein endloses und peinliches Hin und Her, das überraschend durch das Tor von Mahrez in der 93. Minute unterbrochen wurde, wodurch Österreich ausschied. Zwei Minuten später, genau beim Schlusspfiff, fiel dann das 3:3 durch Kalajdzic, das die Sache wieder ins Lot brachte."

Frankreich

L’Equipe: "Ein Unentschieden hätte sowohl Österreich als auch Algerien gereicht, doch beide Mannschaften haben an diesem Samstagabend in der schwülen Hitze von Kansas City bis zum Schluss alles gegeben (3:3). Als neuntbester Dritter ist der Iran somit nicht durch eine moderne Version des „Spiels der Schande“ ausgeschieden."